As inscrições para o Concurso de Decoração Natalina 2022 – “Encantos e Luzes de Natal”, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) da Prefeitura de Americana e pela Associação Comercial e Industrial de Americana (Acia), terminam na próxima terça-feira (15). As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site da Prefeitura, www.americana.sp.gov.br .

O objetivo é mobilizar a população em geral, residências, comércios e empresas, para o desenvolvimento do tema Natal, incentivar a criatividade e fomentar o turismo na cidade, segundo a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

“É um período de festas de fim de ano, onde há movimentação das famílias, visitas aos comércios e serviços locais, a cidade fica mais iluminada e bonita, trazendo a tradição do Natal e do espírito natalino de fraternidade. O concurso Encantos e Luzes de Natal terá categorias para estimular a criatividade e os participantes”, ressaltou a secretária.

As decorações são classificadas em duas categorias: residencial ou comercial, industrial e prestador de serviço. As três residências melhor decoradas receberão troféu e jantar para duas pessoas. As empresas ganharão troféus e duas bolsas para treinamento na Escola de Negócio da Acia, à escolha do ganhador.

A Comissão Julgadora, formada igualmente por membros da Sectur e da Acia, fará a análise e classificação das decorações, observando os critérios de Espírito Natalino, Criatividade e Originalidade, Beleza e Inovação, Iluminação e Impacto visual da decoração.

O regulamento completo do concurso está disponível no site da Prefeitura, www.americana.sp.gov.br .