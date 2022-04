Ser eleita a rainha da Festa de Peão de Americana é muito mais que um título, é a certeza de brilhar durante 365 dias no ano e ter o seu nome e rosto marcados para sempre na história de sucesso do festival, considerado um dos mais importantes do país!

A cada edição, O Clube dos Cavaleiros de Americana, em parceria com a Le Beauté e a Vox 90, elege a corte oficial formada pela rainha e duas princesas. As representantes oficiais da Festa farão parte da constelação que ainda inclui atletas premiados e artistas que são sucesso no Brasil e no mundo!

Sob o olhar do público, que promete lotar o Parque de Eventos CCA, elas irão desfilar pelo recinto em trajes típicos, cheios de franjas e brilhos, mostrando que rodeio é sim lugar de mulher.

As inscrições para o posto mais desejado da Festa do Peão de Americana já estão abertas e se encerram em 4 de maio. As candidatas devem ter de 16 a 30 anos.

As fichas são preenchidas presencialmente na Le Beauté ou Danny Cosméticos, todas localizadas na cidade de Americana. Para finalizar a primeira etapa, são necessárias duas fotos, rosto e corpo (inteiro) e o pagamento da taxa no valor de R $100. A semifinal será realizada no dia 6 de maio e a decisão, em 20 de maio.

Além de brilhar na 34ª edição da Festa do Peão de Americana, a rainha recebe a premiação no valor de R $4000 e, as princesas, R $1000 cada. “Ser rainha e princesa faz parte do imaginário de grande parte das meninas. Aqui em Americana, elas brilham muito, recebem o carinho do público, principalmente das crianças, e deixam o seu carisma na história da Festa“, diz Beto Lahr, presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana.

Após dois anos de pandemia, uma nova corte irá se formar. Em maio de 2019, Tayná Correia, na época, com 23 anos, venceu a disputa acirrada e conquistou o tão sonhado título. Também se despedem da monarquia, Daniela Camargo, primeira princesa, e Tatiane Kathyllin Gomes de Freitas, segunda princesa. “Por se tratar de uma edição histórica, o concurso promete surpresas e, claro, será realmente extraordinário. Nossa expectativa é que o número de inscrições seja bem maior que o da 33ª edição. Por tudo isso, nossos esforços, para realmente apresentar um concurso impecável, luxuoso e diferente, estão redobrados“, explica Wagner Sanches, jornalista e organizador do evento.

Saiba mais em www.rainhafestadopeao.com.br e @rainhafestadopeao

Inscrições para o Concurso da Rainha em:

Le Beauté (Rua Michelangelo Buonarroti, 225 – Residencial Nardini, Americana-SP)

Vox 90 (Rua Germano Giusti, 189 – Jardim Paulista, Americana – SP)

Danny Cosméticos (Rua Fernando de Camargo – Centro de Americana/SP)

Serviço:

34ª Festa do Peão de Americana

Local: Parque de Eventos CCA

Endereço: Entrada pela Rodovia Anhanguera, KM 121. Caminho de Servidão, 245 – São Sebastiao, Americana, SP.

Shows:

10/06 (sexta) Henrique & Juliano / Barões da Pisadinha / Guilherme e Benuto

11/06 (sábado) Gusttavo Lima / Edson e Hudson / César Menotti & Fabiano

12/06 (domingo) Luan Santana / Pedro Sampaio

15/06 (quarta) Cabaré (Leonardo e Bruno & Marrone) / Dennis DJ

Juan Marcus e Vinicius (Lounge/Americana Hall)

17/06 (sexta) Maiara & Maraísa / Alok / Hugo e Guilherme

18/06 (sábado) Jorge & Mateus / Zé Neto & Cristiano / Gustavo Mioto / Dj Sevenn

19/06 (domingo) Chitãozinho & Xororó tour ‘Evidências

Ingressos: https://www.totalacesso.com/ ou no Clube dos Cavaleiros de Americana