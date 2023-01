Concurso da Prefeitura. 2ª etapa acontece no domingo

O segundo dia de provas do concurso da Prefeitura de Americana será no próximo domingo (29). Desta vez, 35 mil candidatos disputam vagas para 77 funções nas mais diversas áreas, como saúde, obras, comunicação, jurídico e informática.

As provas serão realizadas, dependendo da função, às 9 horas e 14 horas, em 10 locais:

– Ciep Cidade Jardim (Rua das Hortênsias – 1555);

– Ciep São Vito (Rua Chucri Zogbi – 10);

– Emef Paulo Freire (Rua Jales – 61 – Parque Novo Mundo);

– Etec Polivalente de Americana (Avenida Nossa Senhora de Fátima – 567 – Vila Israel);

– FAM – Faculdade de Americana (Avenida Joaquim Boer – 733 – Jardim Luciane);

– Fatec Americana (Rua Emílio de Menezes – s/n – Vila Amorim);

– Instituto Salesiano Dom Bosco (Rua Dom Bosco – 100 – Vila Santa Catarina);

– Unisal Campus Maria Auxiliadora (Avenida de Cillo – 3500 – Parque Universitário);

– Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara d’Oeste (Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira – 1450 – Distrito Industrial);

– Faculdade Anhanguera de Sumaré (Avenida Eugênia Biancalana Duarte – 501 – Jardim Primavera).

A orientação para os candidatos é que compareçam aos locais de provas com uma hora de antecedência portando documento de identidade com foto, comprovante de inscrição ou o cartão de convocação e caneta esferográfica azul ou preta. Todas as informações estão disponíveis no site www.avancasp.org.br , no link “Concurso Público da Prefeitura Municipal de Americana” .

Após a realização das provas no dia 29, a empresa publica o gabarito preliminar e abre dois dias para a interposição de recursos. Segundo o calendário do edital de inscrições, a divulgação de todos os recursos, do gabarito oficial e do resultado final preliminar está prevista para o dia 20 de fevereiro. E o resultado final sai no dia 28 de fevereiro.

