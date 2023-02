Concurso da Gama: divulgados os resultados preliminares

Os resultados preliminares do concurso público da Gama – Guarda Municipal de Americana foram divulgados nesta segunda-feira (13) e estão disponíveis no site da empresa Avança SP, responsável pelo pela organização das provas.

Os candidatos podem conferir as informações no site https://www.avancasp.org.br/informacoes/49/ , na publicação “Resultado das provas objetivas – Preliminar” ou “Resultado das provas objetivas – Candidatos PCD – Preliminar”.

Os candidatos que constatarem eventual falha na leitura óptica da Folha de Respostas, erro ou discordância no cálculo de sua pontuação na Prova de Objetiva, poderão entrar com recurso nesta terça-feira e quarta-feira (14 e 15), por meio da “Área do Candidato”, no site www.avancasp.org.br .

De acordo com o cronograma do concurso, até o dia 20 de fevereiro saem as definições dos recursos e o resultado final.

O concurso da Gama recebeu 9.720 inscritos disputando 39 vagas em seis cargos: guarda masculino (27 vagas), guarda feminina (3 vagas), escriturário (3), cozinheiro (4), ajudante geral (2) e psicólogo (cadastro reserva).

