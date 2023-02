Já ouviu falar sobre o taoísmo?

Essa religião vem da Tradição Ancestral Chinesa, que prega a vida em harmonia com o “caminho”.

O Canal Angelini recebe o Sacerdote Taoísta Wagner Canalonga, Mestre Regente da Sociedade Taoísta do Brasil e Diretor da plataforma de ensino digital Taoísmo Online, que vai esclarecer os conceitos, as crenças e os símbolos do Taoísmo.

“O Taoísmo é uma religião politeísta e o sacerdote vai nos explicar como as divindades exercem uma manifestação de ser supremo. Eles acreditam na trindade – Tao (o caminho), a sagrada leitura (textos) e o Mestre; além de ter o imperador de Jade como ser Supremo, que na mitologia da tradição chinesa é o governante de todo o Cosmos. A simbologia é forte no taoísmo e o Mestre Wagner Canalonga vai explicar o significado dos mais conhecidos”, explica Cris Angelini.

O programa “Taoísmo”, com Mestre Wagner Canalonga vai ao ar dia 23 de fevereiro, no Canal Angelini, pelo YouTube e pelo Spotify.

