O Conselho Municipal de Saúde de Americana (Comsaude) empossou seus novos representantes nesta quarta-feira (29), durante reunião ordinária da entidade, realizada na Câmara Municipal. A nova composição, formada por conselheiros titulares e suplentes, foi eleita entre os dias 21 e 23 de junho, na sede do Comsaude, e será mantida pelo próximo triênio (2022-2025).

O Comsaude é composto por representantes do governo municipal, prestadores de serviço, trabalhadores de saúde e usuários, totalizando 24 membros titulares e 24 suplentes, indicados pelos respectivos órgãos, instituições e entidades municipais e trabalhadores da saúde. A renovação de novos integrantes é determinada pelo regimento interno do Conselho.

Uma vez empossados, os representantes irão eleger a mesa diretora, composta por presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. A reunião extraordinária para a eleição da nova mesa ainda será definida em plenário.

“A eleição a cada três anos é um dos requisitos básicos do Conselho, para que novos agentes tenham a oportunidade de discutir e propor melhorias para a saúde da população”, disse a atual presidente da entidade, Conceição Aparecida Fagionato.

Além das reuniões ordinárias, que acontecem sempre na última quarta-feira de cada mês, os membros do Comsaude também acompanham a política pública de saúde local por meio de quatro comissões permanentes, sendo Saúde do Trabalhador, Ouvidoria, Análise do Plano Municipal de Saúde e a de Orçamento e Finanças.

O Conselho Municipal de Saúde tem como objetivo básico o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da política municipal de saúde, com funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas.

A Secretaria de Saúde foi representada na reunião pelo secretário adjunto, Fábio Joner.

O secretário da pasta, Danilo Carvalho Oliveira destacou a importância da renovação dos integrantes do Conselho: “É fundamental que o Conselho tenha alternância em sua representatividade, pois além de ser uma prerrogativa de seu regimento interno, é também uma demonstração inequívoca da maturidade democrática que rege este importante fórum de discussão e deliberação sobre as políticas de saúde do município; nós atuamos em parceria com este colegiado, para tornar a saúde de Americana cada vez melhor”, pontuou.

Abaixo, a nova composição para o triênio 2022 – 2025

Representantes dos usuários:

Conselheiro titular Entidade representada Rafael Cristian Pereira O Bom Samaritano Veridiano Bispo dos Santos ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) José Francisco Lembo AESCON (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana) Conceição Aparecida Fagionato Comunidade Católica Davi Célia C. Franscicato Furlan Pastoral da Saúde Marcio Massaharu Yokota ARCA (Associação dos Renais Crônicos de Americana) Joanina Silveira Rosa AMBRATA – Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Brasília e Terramérica Sebastiana Lopes Perin ASTA (Associação dos Moradores sem Teto de Americana) Elza Cassitas Sferra SINCOAM (Sindicato dos Contabilistas de Americana) Cristiano de Oliveira Domingos OAB (Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Americana ) Odenir de F. Galliotti R. Guimarães Associação da Capelania Evangélica Hospitalar de Americana Claudio Ribeiro Brincas Igreja Adventista do Sétimo Dia

Representantes de entidades dos trabalhadores de saúde:

Conselheiro titular Entidade representada Paola Jamilly Maia Inajosa CREFITO-3 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3º Região) Guilherme H. de Souza Ferreira AMA (Associação Médica de Americana) Vanderlei Cristiano Palauro SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) Eliane Adriano Neves SINSAÚDE – Sindicato dos empregados em estabelecimentos de serviços de saúde Campinas e Região Marcio Rogério da Silva CREF4 (Conselho Regional de Educação Física) Alexandre de Moraes Longhi CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária)

Representantes de governo, de prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos: