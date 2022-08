O que te desestabiliza? Você sabia que para entender esta situação você precisa traçar o caminho que percorre, desde o primeiro pensamento realizado em seu diálogo particular?

“Como viver sem coitadisse”, obra de Carmen Hornick, lançada na 26º Bienal Internacional do Livro de São Paulo, é um verdadeiro guia prático dos diálogos internos, a obra, em uma linguagem acessível e inteligente, mostra que a coitadisse é aquele sentimento de dó, de pena que você sente ao presenciar, ler, ver cenas que gostaria que fossem suas.

Então, para isso, o passo 1 é acordar para as suas coitadisses diante dos acontecimentos, em detrimento da plenitude que você deseja e merece.

“Claro que não é possível controlar com as nossas mãos os eventos para que sejamos eternamente felizes, não temos todo esse poder, porém há como enxergar e tomar consciência da nossa parte de responsabilidade para sair do ciclo da coitadisse e aproveitar as experiências, mesmo que consideradas negativas, para crescer e se expandir”, afirma a escritora.

Para ela, é preciso entender que você é capaz de promover grandes feitos na sua vida, sejam eles materiais, mentais ou espirituais. “Fiquei tão chocada ao perceber a minha coitadisse que, a partir dessa sacada, comprometi-me com o Universo em contar essas ‘obviedades’ para outras pessoas. E, assim, evitar repetir e jogar para frente o que precisa ser abraçado e acolhido como aprendizado”.

Publicado pela Literare Books International, o livro mostra ao leitor como ele deve entender o que o desestabiliza e o convida a sentir como está seu corpo, pois há uma resposta física em processamento.

SOBRE A AUTORA

Carmen Hornick – Mestre em Estudos de Linguagem (UFMT). Licenciada em Letras Português/Inglês e suas respectivas Literaturas (UNEMAT). Bacharel em Direito (UNIC). Advogada. Pós-graduada em Linguística Aplicada (UFMT). MBA em Direito do Trabalho (Faculdade Pitágoras). Pós-graduada em Direito: Administração Pública e Controle Externo (FGV). Personal and Executive Coach (ICI – Integrating Coaching Institute). Pós-graduada em Direito Sistêmico (Faculdade Innovare/Hellinger Schule). Certificada no MPP Training and Certification Program pelo Human Being Institute e no Curso de Introdução à Análise Transacional (União Nacional de Analistas Transacionais do Brasil). Foi professora de ensino fundamental, médio e superior. Neste último nível, atuou nos cursos de graduação de Letras (UFMT), Direito e Administração de Empresas (UNIC/FGV) e no curso de Pós-graduação em Liderança e Coaching (UNIC). É membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB/MT e colaboradora no projeto Aprender Sistêmico.