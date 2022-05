As redes sociais são uma ferramenta essencial para quem quer conquistar novos clientes (e aumentar o lucro).

Atualmente, o Instagram é a rede que mais cresce no mundo. A empresa vem investindo pesado na criação de novas ferramentas para facilitar a vida dos empreendedores. No entanto, existem diversas variáveis a serem observadas na hora de traçar uma estratégia para seu negócio dentro da plataforma.

Pensando nisso, separamos algumas dicas essenciais para dominar essa ferramenta, e te ajudar a prosperar!

Confira Como vender no Instagram. Baixe o aplicativo e vamos começar.

O download do aplicativo do Instagram pode ser feito tanto para Android, quanto para IOS. Existe ainda a possibilidade de gerenciamento pelo computador.

É interessante que você:

vincule as contas do Facebook e Instagram : isso facilita na hora das postagens;

Muita gente não sabe, mas um perfil pessoal não é uma boa ideia para trabalho. Um perfil comercial possui mais funcionalidades para tornar o dia a dia mais simples.

invista numa boa logomarca.

Uma logo bem elaborada ajuda o reconhecimento de sua marca no espaço digital. Por isso a importância de uma logo que expresse a identidade do seu negócio.

Fotos de qualidade.

Tire fotos de qualidade de seus produtos para postar. Queremos que o consumidor tenha a melhor experiência possível no seu perfil.

Seja presente

Poste com regularidade, seja ativo no Instagram.

Ser ativo no Instagram é fundamental para desenvolver um bom relacionamento com o público.

Além de construir uma imagem de acessibilidade, você ainda fica por dentro do que as pessoas estão comentando sobre seu produto.

Seja aberto a críticas e opiniões e as responda com cordialidade!

Enquetes

Essa também é outra ótima estratégia para conhecer melhor seu público.

Faça enquetes nos stories para chamar a atenção e interagir com seus clientes.

Assim você descobre novas necessidades que pode suprir, como um produto ou serviço que AINDA não oferece!

Destaques do Instagram

O Instagram oferece aos usuários a área dos destaques, para conteúdos que você quer que seus seguidores vejam primeiro ao entrar no seu perfil.

São os stories fixados, para estarem disponíveis para visualização mesmo após o prazo de 24 horas.

Uma sugestão é criar um título de destaque para os “clientes satisfeitos”. Inclua prints de comentários elogiando a experiência de compra na sua empresa.

Loja online do Instagram

Se você tem um site da sua loja, pode acessar essa função!

O Instagram oferece uma loja online dentro da própria plataforma. Na aba, são apresentadas as mercadorias, valor e descrição. Além do link para compra.

Isso facilita a experiência do cliente e também agiliza as suas vendas online.

Parcerias

O Instagram também é uma excelente ferramenta para realizar parcerias entre empresas.

Isso ajuda a alcançar novos seguidores, e leads com potencial de compra.

Uma forma de aproveitar essa função é a publicação de fotos em parceria, marcando o outro profissional em seu próprio perfil.

Por exemplo, o fotógrafo de casamentos que marca o buffet onde ocorreu a cerimônia e vice versa.

Biografia (‘Bio’)

Na biografia do seu perfil, faça uma breve (mas completa) apresentação da sua empresa, os produtos/serviços oferecidos, e horário de funcionamento.

Inclua dados como: endereço, contato de whatsapp, e também links de site e outras redes sociais, que tornam mais simples a vida de um potencial cliente.

Use as hashtags com sabedoria

Muitas pessoas não dão a devida atenção para hashtags. Mas elas são excelentes aliadas.

Elas funcionam como um filtro para que as pessoas possam localizar seu empreendimento a partir de termos relacionados ao que estão interessadas.

Quer um exemplo? Uma pessoa que busque “pizzaria em Londrina” pode encontrar todos os posts identificados com essa hashtag.

Anúncios pagos

O anúncio do Instagram é essencial também para quem deseja uma ajudinha extra nas divulgações, através do Facebook Ads.

A funcionalidade está disponível para os usuários do Facebook e Instagram.

Algo interessante sobre o pacote de anúncio do Facebook ads é a possibilidade de escolher um público específico para que seu anúncio seja exibido.

Por exemplo, limitar a exibição a pessoas localizadas na área que faz entregas (como num bairro ou num raio de alguns km em torno do seu estabelecimento).

Ajuda bastante para negócios locais.

Dica Extra! Conheça seu público

Nos insights do Instagram você pode ver tudo sobre o seu perfil e também sobre os seus seguidores.

É possível checar dados como a faixa etária, gênero e localização. Com essas informações você consegue ajustar os seus posts de acordo com as características do seu público.

Além disso, você também consegue ver os horários que seu perfil vem tendo mais engajamento, e programar novos posts para esse período.

Viu como é possível?

Vimos que o Instagram possui várias ferramentas úteis e gratuitas, e que de início, você precisa investir dinheiro, emas acima de tudo tempo.

Essas dicas ajudam muito na hora de começar a empreender no Instagram, uma ferramenta que abre portas para parcerias e clientes em potencial.

Seja qual for o seguimento do seu negócio, será facilmente aplicado.