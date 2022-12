Uma nova fase da internet está se consolidando no mundo digital com a descentralização de dados. Essa nova etapa é conhecida como Web 3.0, e inaugura uma forma personalizada de gerenciamento de informações e de interatividade virtual.

Cada vez mais, novos dispositivos, sites e plataformas surgem com a ascensão da Web 3.0, considerada como o futuro da internet. E a tecnologia 5G desempenhará um importante papel nessa transição no espaço digital.

O que é Web 3.0?

A Web 3.0 pode ser traduzida como a terceira fase da internet. Nessa etapa, tecnologias como blockchain, 5G, internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (IA), serão responsáveis por potencializar o uso de novas ferramentas e plataformas na nova internet.

Embora o conceito Web 3.0 tenha se popularizado somente nos últimos anos, desde 2001 essa nova fase da internet já era conhecida no mercado. O primeiro a citar o termo foi Tim Berners-Lee, o mesmo criador do World Wide Web (www).

A Web 3.0 é apresentada como a web inteligente, onde o usuário tem maior controle sobre o uso de dados produzidos por ele no espaço digital. Além de otimização de informações disponibilizadas, essa nova fase promete mais segurança, transparência e velocidade.

A nova fase da internet também pode ser traduzida como uma etapa de mais privacidade para o usuário, que assume o controle do compartilhamento de informações com plataformas digitais no espaço web.

Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0

Desde o surgimento dos primeiros computadores e a criação da conexão de internet, a web enfrentou duas importantes fases antes de iniciar a Web 3.0. Na primeira delas, chamada Web 1.0, a internet surge com a disponibilização estática de conteúdos, sem nenhum tipo de interatividade com o usuário.

Nessa fase, que se iniciou em 1995, os endereços eletrônicos foram criados (www), além de sites de notícias e a inauguração de serviços eletrônicos, como o e-mail. No entanto, a Web 1.0 foi substituída gradualmente pela segunda fase da internet, a Web 2.0. Esta teve início por volta de 1999, iniciando o processo de interatividade entre o espaço digital e os usuários. É nesse momento que são criadas as primeiras redes sociais, blogs e aplicativos de conversação pela web.