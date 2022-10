Todos vimos o que tem acontecido com as criptomoedas e a tecnologia de blockchain. A crescente popularidade das moedas digitais resultou no desenvolvimento de criptomoedas e NFT, em que games cripto podem realmente dar a alguns usuários um retorno interessante em dinheiro.

E à medida que as criptomoedas e as tecnologias de blockchain melhoram, o Bitcoin provou diversas vezes que veio para ficar. Antes de falarmos sobre o que você pode fazer com ele, ajudaria ver para que o Bitcoin está sendo usado atualmente.

O uso atual do Bitcoin

Considerando sua alta volatilidade no passado, é fácil entender por que muitos dos primeiros adeptos consideram o Bitcoin um ótimo investimento. Com um valor atual muito acima do preço de antigamente, quem comprou Bitcoin quando ele foi lançado ou poucos anos depois está bastante satisfeito, para dizer o mínimo.

Portanto, é compreensível que alguns ainda vejam o Bitcoin apenas como um investimento, e não como moeda digital. É o que muitas pessoas que também negociam criptomoedas fazem: investem dinheiro, mantêm até a moeda ganhar valor e têm a opção de vender com lucro.

Recentemente, muitos da geração mais jovem estão aprendendo a ver o Bitcoin pelo que ele realmente é. Games como Bitcoin Alien Run, Sparkprofit e Altcoin Fantasy, ajudam os usuários a ganharem dinheiro obtendo Bitcoin no que é conhecido como torneiras de BTC, que tiveram seu papel no aumento da popularidade e do uso do Bitcoin.

O problema é que as pessoas podem estar perdendo algumas das maiores vantagens oferecidas pelo Bitcoin. Como a adoção cresce constantemente no mundo todo, talvez seja melhor se informar sobre o que mais você pode fazer com o Bitcoin.

O que você pode fazer com o Bitcoin

Quando surgiu, o Bitcoin foi lançado com um whitepaper que abordava quais necessidades ele deveria suprir e como planejava fazer isso. Agora que comprar Bitcoin virou algo fácil e rotineiro, chegou a hora de vermos o que Bitcoin estava realmente destinado a fazer.

Bitcoin para remessas

Um benefício que as pessoas logo aproveitaram foi o fato de que o Bitcoin é perfeito para remessas ou transferências de dinheiro. A natureza descentralizada das criptomoedas abriu portas para muitos usuários que buscam formas melhores de enviar dinheiro a parentes.

Desde que o Bitcoin se tornou público há mais de uma década, as exchanges e os mercados facilitaram muito a negociação de BTC. Juntamente com o fato de que as negociações de BTC não têm intermediários, essas plataformas oferecem uma forma rápida e barata de negociar a moeda.

Além disso, todo o sistema fica on-line. Assim, os usuários podem transferir dinheiro a qualquer momento sem se preocupar com horários bancários, feriados e restrições do tipo.

Bitcoin para compra de produtos e serviços

Como em qualquer moeda, digital ou não, esperamos poder utilizá-las para transações. Felizmente, como cada vez mais gente está adotando criptomoedas, vemos mais e mais estabelecimentos aceitarem pagamentos em Bitcoin.

Embora essa seja uma das utilidades mais básicas do Bitcoin, não tem recebido muita atenção. Um dos maiores problemas enfrentados pelos consumidores é o fato de que o Bitcoin tem enfrentado problemas de escalabilidade.

Só que chegamos a um ponto em que o Bitcoin é perfeitamente viável para as transações diárias. Com o surgimento da Lightning Network do Bitcoin, as pessoas estão vendo que os problemas de escalabilidade vêm se tornando menos relevantes, já que essa rede permite transações mais rápidas e baratas na mesma blockchain.

Bitcoin para viagens

Já mencionamos que a adoção internacional das criptomoedas não está nem perto do fim. Mesmo assim, já encontramos cada vez mais opções para viajantes em situações em que o Bitcoin cumpre o papel normalmente desempenhado pelas moedas tradicionais.

Tomemos o exemplo de El Salvador. Hoje, El Salvador é um dos únicos países que aceitam Bitcoin como moeda corrente. Países como Estados Unidos e Japão, sendo os gigantes tecnológicos que são, também já são considerados ótimas opções para viajantes que possuem criptomoedas, graças a sua adoção por vários estabelecimentos.

Isso também é ajudado por taxas mais baixas e taxas de conversão mais vantajosas. Graças a esses dois benefícios, as pessoas são capazes de aproveitar suas moedas digitais ao máximo durante suas viagens, especialmente porque se tornou fácil converter o Bitcoin novamente em dinheiro.

Conclusão

Com tudo isso, é fácil entender como muitas pessoas esqueceram o que Bitcoin deveria ser. Afinal, muita gente ganhou dinheiro na última década investindo em criptomoedas.

Muito do que abordamos aqui são notícias antigas — embora com desenvolvimentos — graças a toda a atenção dada às criptomoedas. À medida que compreendermos melhor como podemos usar o Bitcoin, podemos lhe dar cada vez mais aplicações. O importante é se manter atualizado fazendo sua própria pesquisa para não perder nada sobre o mundo cripto.