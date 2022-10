Na era digital que atravessamos é cada vez mais importante saber decifrar quais as plataformas que podemos navegar de forma legal e sem inconvenientes para as nossas informações pessoais, especialmente quando falamos de operadoras de jogo.

No que toca aos casinos online, atualmente, é facilmente percetível quais as plataformas em quem devemos confiar, sendo que existem inúmeros fatores que contribuem para esta forma de “validação” e que deverão tornar o seu entretenimento mais seguro.

Os casinos online, uma forma de jogo em enorme expansão, são das operadoras mais apetecíveis neste momento, não só pelos bónus listados aqui, mas também pela panóplia de opções que oferecem aos seus jogadores.

Neste artigo iremos mostrar-lhes alguns dos fatores que deverá considerar ao abrir uma conta nestas plataformas de jogo, sendo que estes são essenciais para que mantenha um jogo responsável e se sinta totalmente seguro ao fazê-lo.

Licenciamento e inspeção

Uma das formas mais cruciais na avaliação de um casino em relação à sua legalização e licenciamento está nas entidades que inspecionam todas as atividades associadas a este tipo de jogo.

Existem inúmeras formas de licenciamento espalhadas pelo mundo inteiro, porém, em apenas um determinado número de países estas são legais, sendo controladas por entidades como a SRIJ (Serviço de Regulação e Inspeção do Jogo) em Portugal.

Ao apresentarem os devidos licenciamentos e autorização para operar num determinado país, poderá estar descansado em relação a todos os movimentos que realizar, já que estes estão protegidos por lei.

Critérios para abertura de conta

Apesar de serem processos muito similares na maioria dos casinos online, é sempre importante que verifique todos os passos que está a realizar na abertura de conta em uma determinada plataforma.

Quanto mais dados pessoais lhe forem pedidos (dentro dos trâmites legais), certamente que maior proteção terá sobre as suas informações, o que confere automaticamente uma maior verosimilhança a essa plataforma.

Tudo o que seja um processo básico e onde apenas tenha de registar uma conta de utilizador sem que tenha de consultar termos e condições, na maioria dos casos, acaba por não ser uma plataforma totalmente fiável.

Bónus e formas de pagamentos disponíveis

Tal como já referimos em outros artigos da nossa plataforma, os casinos online possuem possibilidades bastante vantajosas para praticamente todos os jogadores, sobretudo quando falamos dos bónus que são oferecidos.

É de enorme importância que tenha em consideração os requisitos associados a essas ofertas, já que muitas destas plataformas (normalmente as que atuam de forma ilegal), acabam por surpreender de forma negativa os seus utilizadores com condições impossíveis de ultrapassar.

Também associado aos bónus estão as formas de pagamento disponibilizadas pelas operadoras, sendo que quanto mais opções existirem, mais facilmente se poderá considerar o casino recomendável para diferentes jogadores.

Apoio ao cliente credível e rápido

Um dos fatores que torna mais evidente a credibilidade dos casinos online está nas formas de apoio ao cliente disponíveis, já que quanto mais possibilidades forem dadas e onde exista um atendimento rápido, mas sobretudo personalizado, melhor.

Os casinos online que atuam de forma ilegal tendem a não oferecer muitas opções neste departamento, não dando segurança aos seus utilizadores e demonstrando que, quando existe um problema, muito dificilmente este terá resolução.

Para além dos chats 24 horas por dia, plataformas que tenham e-mail, número de telefone e morada associadas, devem ser tomadas como credíveis e, possivelmente, seguras.

Avaliações positivas em diferentes plataformas

Por último, e não menos importante, as avaliações positivas que poderá encontrar em diferentes plataformas da Internet poderão ser uma grande ajuda para encontrar casinos que atuem de forma legal e responsável.

Cada vez existe mais informação disponível sobre os diferentes casinos online no mercado, destacando-se em primeiro lugar se estes atuam de forma legal no país e, de seguida, todas as caraterísticas associadas ao mesmo.

Por muito que as avaliações possam divergir em alguns pontos, a essência acaba por ser a mesma, já que estas opiniões são baseadas em caraterísticas concretas apresentadas nas plataformas e que todas as pessoas podem consultar.

Esta é uma excelente forma de determinar quais as melhores operadoras que existem no mercado e qual deverá selecionar para começar o seu entretenimento como jogador em casinos online.