A tecnologia está cada vez mais inserida em nosso cotidiano. Ir ao banco para fazer um pagamento ou receber um boleto impresso em casa ficou ultrapassado.

Uma ferramenta que está ganhando cada vez mais destaque são os QR Codes

(QR, ou “Quick Response Code“, em tradução para o português código de resposta rápida), um quadrado preto e branco com uma sequência de pontos onde você tem acesso a um mundo, em suas mãos. Essa tecnologia ganhou espaço, ficando amplamente conhecida nas lives, durante a pandemia, onde o QR Code direcionava o espectador que queria fazer uma doação para a plataforma que colhia os donativos.

Criado em 1994 por uma empresa japonesa a fim de catalogar peças em uma fábrica, basta direcionar a câmera do seu smartphone para o QR Code e acessar alguma página na web, agilizar o processo de download de um aplicativo ou até mesmo, em casos mais estratégicos, automatizar a conexão do cliente à rede Wi-Fi de uma loja, conceder um cupom de desconto para àqueles que o escaneiam ou acessar o cardápio em um restaurante.

Sabemos que a tecnologia alinhada às ferramentas disponíveis hoje enriquecem diversos setores, podendo ser inserida nos mais variados campos, estreitando serviços e gerando receita. A Marketing Bag – rede de franquias especializadas em publicidade em sacos de pão, usou a tecnologia do QR Code para direcionar o consumidor do anúncio para a plataforma do anunciante, seja redes sociais, site, catálogo ou mesmo para o app de mensagens instantâneas. Os códigos impressos nos saquinhos de pão facilitam que o consumidor consiga o contato rápido e assertivo com o anunciante e a publicidade, chegando através da embalagem do pãozinho diário, faz com que o precursor seja evidenciado.

Há quem seja contrário ou até mesmo resistente à tecnologia, mas é inevitável o seu uso no dia-a-dia, mesmo para as mais simples tarefas. E você, já se rendeu a tecnologia?

Sobre a Marketing Bag

Unindo necessidade com oportunidade, a Marketing Bag nasceu diante a crise do coronavírus com o objetivo de criar a conexão do mercado com o público. Suas publicidades são feitas em saco de pão ecológicos e a rede oferece aos franqueados um modelo de franquia com baixo investimento, fácil implantação e alta lucratividade.

2023 chegou com muitas novidades para Ticiane Pinheiro.

Apresentadora do Hoje em Dia acaba de se lançar no Metaverso. Enquanto muitos influenciadores virtuais são personagens que poderiam ter nascido apenas na imaginação, Ticiane desenvolveu um storytelling para que sua influenciadora virtual ultrapasse todas as fronteiras.

O avatar de Ticiane se chama Tarcilla e já nasce como a primeira jornalista virtual do país, e como comunicadora, tem como princípio básico a curiosidade e a busca por uma boa informação assim como a apresentadora.”Estou muito feliz em apresentar a Tarcilla para o mundo – principalmente como a primeira embaixadora e jornalista virtual do Brasil. Seu lançamento marca minha busca por inovação e ousadia em experimentar tendências para cativar ainda mais meu público e alcançar uma nova geração de seguidores, além de inspirar uma reviravolta na minha narrativa. Ao lançar Tarcilla em paralelo à minha presença atual nas redes sociais e no mercado, pretendo expandir minha influência de maneira muito mais imersiva e experiencial”, diz Tici.

Tarcilla foi desenvolvida para ser atraente, tanto para os seguidores quanto para as empresas que buscam o metaverso como realidade hoje. O alter ego ajudará Ticiane a se conectar de uma maneira nova e divertida, enquanto o prepara para oportunidades expansivas de tecnologia e metaverso, entrando em diferentes mundos virtuais. Com todo esse fluxo de conteúdo, a apresentadora pretende atrair um público de qualidade, o que beneficia as parcerias com marcas que visam atingir consumidores alvos.

