Fazer exercício sempre importante pra saúde

Seja pela correria do dia a dia ou até mesmo por desinteresse, praticar atividades físicas nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas pessoas começam a treinar e, em seguida, abandonam os exercícios. Mas, para este ano que se inicia, os especialistas reforçam a importância de sempre se exercitar, especialmente pelos benefícios à saúde.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 47% dos brasileiros não praticam exercícios regularmente. O grande obstáculo é começar e parar no meio do caminho, mesmo sabendo que esse tipo de atividade traz diversos benefícios. Para a coordenadora do curso de Educação Física da Universidade Cruzeiro do Sul, Profa. Ma. Thelma Hoehne Peres Polato, o fundamental para a constância nos exercícios é manter disciplina.

“Começar não é fácil, contudo, os benefícios substanciais dependem de cronicidade no treino. Portanto, pense que ser constante é imprescindível para conquistar ótimos resultados, tanto para a saúde física quanto mental”, reflete.

Veja 7 dicas para PEDALAR com segurança

E não há tipos de exercícios mais indicados para quem vai começar ou retomar a rotina. Segundo o Prof. Dr. Raphael Afonso de Matos, professor do curso de Educação Física da mesma Instituição, essa é uma questão individual. “Mesmo em iniciantes, possuímos um grupo extremamente heterogêneo. Alguns são jovens, outros não, alguns são hipertensos ou possuem problemas articulares, outros não. Eis a importância do educador físico na prescrição assertiva do treino”, comenta.

No caso das pessoas que estão há muito tempo sem se exercitar, Matos explica que é necessária uma análise prévia com o profissional responsável, além disso, o mais importante é respeitar os próprios limites físicos. “Não tente tirar um ano de atraso em um mês. Problemas articulares e lesões musculares são os mais comuns em indivíduos que exageram no início do protocolo de treino”, afirma.

Thelma ressalta que para os iniciantes não é necessário realizar as atividades em lugares específicos. Tudo depende do que tem disponível e da condição do indivíduo, já que o treinamento pode ser feito em qualquer lugar e de diferentes formas.

Por fim, Matos finaliza dizendo que: “Não existe idade ideal para começar a realizar atividades físicas, pois os exercícios são benéficos em qualquer idade e vale ressaltar que, antes de tudo, você deve procurar por um profissional de educação física para um resultado mais otimizado”.

Abaixo, seguem as principais recomendações para manter em dia a rotina dos treinos:

– Procure por um profissional capacitado de sua confiança;

– Respeite o seu corpo;

– Escolha uma atividade que seja do seu interesse;

– Não tenha pressa, os resultados virão com a constância e a intensidade adequada dos treinos;

– Vença a indisposição.

###

Sobre a Universidade Cruzeiro do Sul – Há quase 50 anos atuando no ensino superior, a Universidade Cruzeiro do Sul possui alunos distribuídos em cursos de Graduação, Pós-graduação lato e stricto sensu, a distância e presencial, nos campi Anália Franco, Liberdade, São Miguel, Paulista, Santo Amaro, Guarulhos e Villa Lobos. É reconhecida por sua forte atuação na área social e pelo destaque em vários indicadores oficiais nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Pertence ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, um dos mais representativos do País, que reúne instituições academicamente relevantes e marcas reconhecidas em seus respectivos mercados, Universidade Cruzeiro do Sul e Universidade Cidade de São Paulo – Unicid (São Paulo/SP), Universidade de Franca – Unifran (Franca/SP), Centro Universitário do Distrito Federal – UDF (Brasília/DF, Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio – Ceunsp (Itu e Salto/SP), Faculdade São Sebastião – FASS (São Sebastião/SP), Centro Universitário Módulo (Caraguatatuba/SP), Centro Universitário Cesuca (Cachoeirinha/RS), Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG (Bento Gonçalves e Caxias do Sul/RS), Centro Universitário de João Pessoa – Unipê (João Pessoa/PB), Centro Universitário Braz Cubas (Mogi das Cruzes/SP) e Universidade Positivo (Curitiba e Londrina /PR), além de colégios de educação básica e ensino técnico.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento