Como lidar com um narcisista? Livro chega ao BR

‘Desarmando o narcisista: sobrevivendo e prosperando com o egocêntrico’

de autoria da psicóloga estadunidense Wendy Behary, aparece entre os seis livros indispensáveis sobre o tema em uma lista publicada no site Oprah Daily (www.oprahdaily.com), da apresentadora norte-americana Oprah Winfrey. A obra foi recentemente traduzida para o português pela Sinopsys Editora especialmente para quem tem uma pessoa com transtorno da personalidade narcisista em sua vida e precisa saber como lidar com ela.

Com apresentação do psicólogo Jeffrey Young, criador da terapia do esquema, o livro define e ilustra diferentes tipos de narcisismo, oferece explicações sobre por que e como o transtorno se desenvolve e fornece orientações e ferramentas para se relacionar de forma eficaz com esses indivíduos desafiadores. Também ajuda os leitores a entenderem por que são atraídos por narcisistas e como podem ser acionados ou ficarem emperrados ao lidar com eles. Foi concebida para auxiliá-los não só a atravessarem as dificuldades, mas também na realização de experiências melhores e mais satisfatórias ao interagirem com egocêntricos.

Guia

Desde sua primeira publicação, em 2008, este livro tornou-se um guia obrigatório para leitores de autoajuda e indicado por terapeutas a clientes que buscam escapar da influência e do abuso de pessoas com o transtorno da personalidade narcisista. A segunda edição, em 2013, elevou esta ferramenta já essencial ao patamar de clássico de autoajuda ao ficar disponível em mais de 13 idiomas. Inúmeras pessoas ao redor do mundo aprenderam a lidar e confrontar narcisistas em suas vidas a partir das dicas técnicas e dos ensinamentos de Wendy.

Com base em feedbacks de leitores e terapeutas, esta terceira edição, totalmente revisada, expande os aprendizados anteriores para oferecer uma nova visão que ajuda aqueles que buscam libertação das armadilhas que os narcisistas estabelecem. Inclui novos capítulos sobre como lidar com mulheres narcisistas, narcisistas agressivos e abusivos, estratégias de segurança e a ligação entre narcisismo e vício em sexo.

Sobre a autora

A autora dedicou décadas para entender o transtorno da personalidade narcisista. Fundadora e diretora clínica do Centro de Terapia Cognitiva de Nova Jersey e codiretora dos Institutos de Terapia do Esquema de Nova Jersey, Nova York e Distrito de Colúmbia, ela é membro e fundadora da Academia de Terapia Cognitiva. Mantém uma prática privada, sendo especializada em narcisismo e terapia de casais com alto grau de conflito.

Conheça o sumário

1. Enquadrando a situação: para uma compreensão do narcisismo

2. Entendendo a anatomia da personalidade: os esquemas e o cérebro

3. Sendo capturado: identificando suas armadilhas pessoais

4. Vencendo os obstáculos: armadilhas, obstáculos e falhas na comunicação

5. Prestando atenção: enfrentando interações difíceis com um narcisista

6. Abordando o narcisismo perigoso e hipersexual: os desafios da vergonha, confiança e trauma por traição

7. Usando a confrontação empática: uma estratégia vitoriosa para eficácia interpessoal

8. Coparentalidade com um narcisista: protegendo seus filhos e apoiando seu bem-estar

9. Tirando o máximo de uma situação difícil: sete dons da comunicação com um narcisista

Ficha técnica

Título: Desarmando o narcisista: sobrevivendo e prosperando com o egocêntrico

Autora: Wendy Behary

Revisão técnica: Leonardo Wainer

Editora: Sinopsys

Páginas: 240

Legenda foto:

Desarmando o narcisista: sobrevivendo e prosperando com o egocêntrico

Crédito: Divulgação

