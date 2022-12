No dia 31 de dezembro, como manda a tradição, a Caixa Econômica Federal irá sortear a Mega-Sena da Virada. Essa edição será especial, já que terá o prêmio mais alto da história, de R$ 450 milhões, que não irá acumular – ou seja, se não houver acertos de seis dezenas, o valor será distribuído entre quem acertar cinco dezenas, e assim por diante. Para aumentar as chances de vitória, os apostadores podem tentar o bolão da loteria. Veja abaixo como ele funciona.

Como funciona um bolão

Para participar de qualquer bolão, você deve se juntar a uma ou mais pessoas, sejam elas familiares, amigos, colegas de trabalho ou conhecidos. Em seguida, os participantes do bolão escolhem os números da aposta e marcam a quantidade de cotas de cada um. Por exemplo, se uma cota for R$ 5 e a pessoa decidir apostar três cotas, deve pagar R$ 15.

Por fim, o grupo registra o bolão em uma lotérica da Caixa. Com a aposta registrada no sistema, cada participante ganha um recibo que indica a sua cota. Se o grupo for premiado, cada pessoa resgata o seu prêmio de forma individual, bastando apresentar o recibo.

Na Mega-Sena, o valor mínimo de um bolão é de R$ 10, com pelo menos R$ 5 por cota. Dessa forma, é possível fazer um bolão com, no mínimo, 2 cotas, e no máximo 100 cotas. A Caixa permite que um bolão tenha no máximo 10 apostas. Bolões com mais de uma aposta exigem que todas as apostas tenham a mesma quantidade de números e prognósticos.

Como participar do bolão da Caixa

Se você não encontrou um grupo para dar o seu palpite na Mega da Virada, pode participar dos bolões que são organizados pelas próprias lotéricas da Caixa Econômica. Nesse caso, ao visitar um estabelecimento da instituição, você deve informar ao atendente quantas cotas deseja e solicitar o seu recibo, que confirma a quantas cotas você tem direito. Isso permite que você resgate o prêmio sem complicações caso o bolão acerte os números sorteados.

Mas fique atento, pois nesse tipo de aposta a lotérica pode cobrar uma tarifa de serviços de até 35% sobre o valor da cota.

Apostas

Veja a seguir os valores mínimos das cotas, o mínimo e máximo do bolão, e a quantidade máxima de apostas no recibo para diferentes dezenas apostadas.

6 dezenas apostadas

Valor Mínimo da cota: R$ 5

Valor Mínimo do bolão: R$ 10

Valor Máximo do bolão: R$ 45

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

7 dezenas apostadas

Valor Mínimo da cota: R$ 5

Valor Mínimo do bolão: R$ 31,50

Valor Máximo do bolão: R$ 315

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

8 dezenas apostadas

Valor Mínimo da cota: R$ 5

Valor Mínimo do bolão: R$ 126

Valor Máximo do bolão: R$ 1.260

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

9 dezenas apostadas

Valor Mínimo da cota: R$ 5

Valor Mínimo do bolão: R$ 378

Valor Máximo do bolão: R$ 3.780

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

10 dezenas apostadas

Valor Mínimo da cota: R$ 9,45

Valor Mínimo do bolão: R$ 945

Valor Máximo do bolão: R$ 9.450

Quantidade máxima de jogos no recibo: 10

Pode haver até 20 dezenas apostadas, com cada cota custando R$ 1.744,20, no máximo um jogo no recibo e o bolão total sendo de R$ 174.420.