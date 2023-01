Como fazer um logotipo

Um logotipo é um sinal, emblema, símbolo de

uma empresa ou produto. O logotipo é uma visualização da marca – ele está associado a seus valores, idéias, missão e atividades. Ele é necessário para identificar a marca e distingui-la da concorrência. O logotipo é parte da imagem da empresa ou do produto e ajuda a aumentar a conscientização. O logotipo pode consistir apenas de uma imagem ou apenas de texto. Muitas vezes as marcas utilizam uma opção combinada – combinar a imagem com o nome da empresa.

Como você provavelmente já percebeu, nem todas as empresas e nem todos os produtos precisam de uma logomarca. A logomarca (e outros elementos de identidade) é necessária:

Se você quiser ser lembrado;

Se você quiser se destacar.

A logomarca deve ser única e diferente das existentes no mercado. Deve ser registrado, neste caso, terá proteção legal contra falsificação e plágio. Eles registram os logotipos junto ao escritório de patentes. Graças aos logotipos, os clientes podem distinguir produtos similares dos fabricantes concorrentes. Além disso, a presença de um logotipo, marca registrada, é uma das exigências das cadeias de varejo. Se o fabricante planeja trabalhar com eles e quer colocar seus produtos em suas prateleiras, então é impossível passar sem o registro do logotipo.

Formas de se chegar a um nome de empresa .

Turbologo é um instrutor de logotipos online que é capaz de criar centenas de variantes de designs exclusivos com logotipos exclusivos em questão de minutos. Qualquer pessoa pode criar um emblema. Mas inventar um desenho de emblema que seja apropriado, que reflita os objetivos da empresa, será bastante simples e memorável – isto já é mais difícil. Você deve considerar a aparência de seu logotipo em produtos, publicidade e materiais de marketing, pois seu logotipo é a cara do seu negócio. Uma bela logomarca ajudará sua empresa a seguir na direção certa.

Ninguém conhece seu negócio melhor do que você. Portanto, não perca tempo e dinheiro com um especialista convidado – o designer da logomarca Canva lhe dirá como implementar quaisquer conceitos. Você pode criar um logotipo online gratuitamente, em russo ou inglês, selecionando as fontes apropriadas entre as dezenas já inseridas no painel.

E a assinatura Canva Pro ajudará a usar o máximo de possibilidades. Estas estão adicionando fontes personalizadas, criando uma paleta de tons para seu brandbook, desenhando um desenho sobre um fundo transparente, e muitas outras funções.

1) Procure a individualidade. Único é um logotipo que é fácil de distinguir da concorrência. Caso contrário, as pessoas podem pensar que este é um novo design do logotipo de seu concorrente.

2) Preste atenção à cor. Clientes com um mercado de vendas internacional devem prestar atenção especial às diferenças culturais de seus consumidores. Quando você criar seu logotipo, desenhe-o em várias cores.

3) Um logotipo simples será melhor lembrado pelos clientes potenciais. Lembre-se das logomarcas de empresas famosas: BMW, McDonald’s, Google. Eles são bastante simples e, se necessário, você pode pegar um pedaço de papel e desenhá-los.

4) Pense em como seu logotipo será em produtos, website e outros elementos de identidade corporativa.

5) Teste. Você nunca pode ter certeza da reação de um grande público. Se você já tem uma imagem de seu cliente ideal, então monte um grupo de teste, mostre várias variantes de logotipos e veja que feedback eles lhe darão.