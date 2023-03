Como anunciado em primeira mão pelo Novo Momento em janeiro, o restaurante Bistrô Paris 6, instalado no Villa Multimall (antigo Vic Center), vai mudar pro Tivoli Shopping, que anunciou hoje a chegada do empreendimento.

Instalado em uma área de aproximadamente 92 metros quadrados, em local privilegiado dentro do shopping, com acesso pela entrada principal, em frente ao Coco Bambu, o Paris 6 chega para consolidar o portfólio gastronômico do Tivoli.

Segundo a proprietária da unidade, a empresária Juliana Iglesias, a previsão é que as obras do novo restaurante se iniciem nos próximos dias. “Em breve, estaremos de portas abertas para receber a todos em um ambiente muito lindo e aconchegante. O requinte e decoração no estilo parisiense permanecerão os mesmos e, como o espaço será maior, conseguiremos atender melhor nossos clientes. O público pode esperar para viver nessa nova unidade a verdadeira experiência do que é o Paris 6”, destaca. “Nós estamos muito felizes e animados. Tenho certeza de que essa parceria entre Tivoli Shopping e Paris 6 vai ser de grande sucesso”, acrescenta.

Entre os destaques do menu do Paris6, estão o clássico gnocchi com recheio de queijo brie ao molho de quatro queijos à “Marina Ruy Barbosa”, medalhões acompanhados de risoto à “Chorão”, filé de salmão grelhado ao molho de camarões com purê de batatas e legumes à “Bianca Andrade”, além de opções do icônico Grand Gateau, um novo conceito de sobremesa criada pelo próprio Isaac e hoje copiada até em outros países.

A ambientação do restaurante é um destaque à parte. Cores e tons, quadros, lustres e luzes indiretas ajudam a compor um ambiente charmoso e intimista, e a playlist exclusiva, composta por músicas francesas, deixa o clima da casa ainda mais especial.

“É uma alegria muito grande para nós celebrar a vinda do Paris 6. Trabalhamos para trazer os melhores nomes, para sempre atender com excelência o nosso público e, certamente, o Paris 6 vem somar como mais uma ótima opção gastronômica aqui no Tivoli, agregando qualidade e sofisticação ao nosso mix”, diz Gustavo Salvagnini, gerente geral do Tivoli Shopping.

Além da unidade de Santa Bárbara d’Oeste, a rede conta com outros 27 restaurantes em 17 cidades brasileiras. A unidade mais próxima da região está localizada em Campinas.