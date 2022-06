O presidente da Câmara barbarense, Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), e os vereadores Carlão Motorista (Republicanos), Carlos Fontes (União Brasil), Celso Ávila (PV), Jesus (Avante), Júlio Cesar Kifú (PL) e Paulo Monaro (MDB) estiveram, nesta quarta-feira (15), em São Paulo, onde visitaram a sede da Secretaria da Saúde do Estado. A comitiva, que entregou ofício com diferentes reivindicações ao secretário Jean Gorinchteyn, contou ainda com a presença do vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches.

No documento protocolado na secretaria estadual, os parlamentares reivindicam a instalação de UTI Neonatal no Município, assim como a realização de mutirão de cirurgias eletivas. Na justificativa do pedido de 10 vagas de UTI Neonatal, eles destacam que a cidade conta com mais de 200 mil habitantes, mas permanece sem leitos de UTI para recém-nascidos, situação que coloca em risco a vida dessas crianças, hoje obrigadas a serem transferidas para outras cidades. “Infelizmente, nem sempre é possível obter uma vaga para esses bebês em outras cidades da região, onde a demanda também é grande”, afirmou Carlos Fontes.

Em relação ao pedido de mutirão de cirurgias, os vereadores ressaltam as inúmeras solicitações feitas por diferentes munícipes, seja para a correção de estrabismo, para o tratamento de varizes ou de deformidades na coluna, assim como problemas no joelho, entre outros procedimentos. Segundo os parlamentares, existe uma demanda muito grande por diversos tipos de cirurgia, o que tem provocado longas filas de espera, causando prejuízos e desconforto a muitos pacientes de Santa Bárbara d’Oeste.