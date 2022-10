O Comitê Federal de Mercado Aberto ou FOMC (sigla do termo original do inglês) dos Estados Unidos, tem a função de fiscalizar e supervisionar as transações que ocorrem no mercado aberto do sistema econômico norte-americano. Essa frase resume de uma forma bem superficial e curta o que é o Comitê Federal de Mercado Aberto ou FOMC. Mas, como sabemos que as atividades e missão desta instituição são de extrema importância para o mercado financeiro dos Estados Unidos, e que suas responsabilidades são de muita complexidade e englobam uma série de aspectos e fatores, decidimos escrever este artigo, para disponibilizar informações de forma clara e objetiva, porém em detalhes sobre todos os dados mais relevante sem relação ao Comitê Federal de Mercado Aberto, como ele funciona, o que quer dizer o Comitê e quais são seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Então vamos lá!

O que é, e quais são as funções do O Comitê Federal de Mercado Aberto ou FOMC

A terminologia “política monetária” trata-se das ações que um um banco central específico faz, como o Federal Reserve tem influência sobre a disponibilidade e o valor do capital e do crédito para auxiliar a fazer com que as metas econômicas nacionais sejam atingidas. O Federal Reserve possui o controle de três ferramentas importantes da política monetária: as operações de mercado aberto, taxa de desconto e os requisitos de reservas. O Federal Reserve Act de 1913 encarregou ao Federal Reserve a função de estipular a política monetária. O Comitê Federal de Mercado Aberto norte-americano é uma das comissões de maior relevância que fazem parte do Federal Reserve System, o Sistema de bancos centrais dos Estados Unidos.

Os jornais, revistas da área financeira e noticiários de TV do Brasil costumam noticiar as decisões que são tomadas no Banco Central, que estão normalmente relacionadas à taxa de juros. Como ocorre no nosso país, essa forma de encontro que acontece em períodos específicos no ano, que tem como objetivo determinar qual direção a economia vai tomar, costumam acontecer não somente no Brasil, mas em todos os países ao redor do mundo. E nos EUA não é diferente.

O FOMC é o responsável por esses encontros, então podemos concluir que o FOMC possui como função principal quase o mesmo que o Comitê de Política Monetária brasileiro realiza, salvo algumas diferenças entre ambos os comitês. Nas duas situações, os comitês trabalham como uma espécie de suporte para o Banco Central, especialmente em relação às políticas que serão colocadas em prática, ou pelo menos abordadas. Os temas mais discutidos costumam ser políticas monetárias e as definições dos juros básicos que estarão em vigor.

As alterações que são feitas nos valores de fundos federais geram uma série de acontecimentos que influência o valor de outras taxas de juros de curto prazo, taxas de câmbio, taxas de juros de longo prazo, e a quantidade de capital e crédito, além de por último gerar uma série de mudanças econômicas, que afetaram a geração de trabalho, o poder de produção da indústria e principalmente os valores dos produtos e serviços que se encontram disponíveis no mercado aberto. E, para se beneficiar da previsão dessas mudanças, você pode solicitar uma conta com um corretora Forex FxPro e negociar várias moedas on-line que são afetadas pelos anúncios.

Como o FOMC é formado? Ele é composto por Governadores do Sistema da Reserva Federal que são encarregados pelo valor de desconto e os requisitos de reserva, e o Comitê Federal de Mercado Aberto possui a responsabilidade de supervisionar as transações realizadas no mercado aberto. Através desses três instrumentos que mencionamos logo acima, o Federal Reserve tem o poder de fazer efeito na demanda e na oferta de valores que são mantidos nos bancos do Federal Reserve e, sendo assim, consegue mudar os valores dos fundos federais. Os valores de fundos federais são as taxas de juros em que as instituições de depósitos realiza o empréstimo de saldos ao Federal Reserve para outras organizações com o mesmo perfil, de forma imediata.

A forma estrutural do FOMC

O Comitê é formado por doze participantes ativos, são eles: os sete que fazem parte do Conselho de Governadores do Federal Reserve System; o presidente do Federal Reserve Bank de Nova York; e quatro dos onze que são presidentes do Banco de Reserva, que estão dos mandatos de um ano, e que cuja função está sempre sendo alterada de membro.

Os cargos que se alternam são preenchidos a partir das quatro equipes de bancos, um presidente do Banco que seja de cada equipe: Boston, Filadélfia e Richmond; Atlanta; e Minneapolis; St. Louis e Dallas; Cleveland e Chicago; Kansas City e San Francisco. Os presidentes de bancos de reserva votam em todos os encontros em que tal ação é exigida no Comitê, além disso eles realizam discussões e fazem análises do Comitê em relação ao setor financeiro e as opções de políticas que podem ser exploradas em um determinado momento, a depender do contexto em que se situam.

Ao todo são organizados cerca de oito encontros obrigatórios em um ano. Os encontros são feitos para que o Comitê discuta e realize uma espécie de revisão em relação às situações econômicas e financeiras, além de apontar caminhos para uma melhor política monetária e realizar análise de riscos para os alvos e objetivos de longo prazo, com o intuito de promover uma estabilidade e constância de valores em relação às taxas de juros e preços, com a meta de gerar um desenvolvimento e avanço econômico sempre sustentável.

A maioria das pessoas sabe que o que ocorre dentro do mercado aberto dos Estados Unidos tem influência nos mercados do resto do mundo. E o comitê é responsável justamente por tudo relacionado ao mercado aberto norte-americano, é ele que discute os temas de maior necessidade e toma as decisões que terão efeito nessa indústria financeira. Um exemplo claro: a ligação entre a taxa de juros e a demanda pelo dólar norte-americano são determinados normalmente nos encontros organizados pelo comitê.

O que é o Comitê Federal de Mercado Aberto ou FOMC possui seu próprio portal dentro do Federal Reserve dos Estados Unidos, que pode ser encontrado através do endereço eletrônico: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm. Lá é possível encontrar diversos artigos relacionados à parte monetárias, taxas, juros, valores de câmbio, políticas econômicas e monetárias, além de contar com uma seção especial para pesquisa, com muito informações interessantes relacionadas ao setor financeiro. O Comitê possui uma agência muito organizada, que abrange encontros para promover e discutir temas variados. Na maioria dos casos, os encontros costumam gerar notícias nos jornais de todo o mundo, já que as políticas e decisões que são realizadas em relação ao Mercado Aberto dos Estados Unidos sempre costuma afetar o setor financeiro e o mercado de bens e serviços em todo o mundo.

A influência do Comitê Federal do Mercado Aberto norte-americano nos seus investimentos

Você sabia, por exemplo, que o que é decidido nas reuniões do FOMC tem efeito direto nos ativos que mais são negociados na nossa Bolsa de Valores? Se você opera no mercado financeiro ou possui interesse em começar, precisará prioritariamente ler e pesquisar a respeito de tudo o que foi decidido nas últimas reuniões do Comitê Federal do Mercado Aberto dos Estados Unidos.

Um caso objetivo são os acordos formais que são realizados em dólar norte-americano, que são negociados em todo o mundo, e aqui no nosso país é feito através do mercado Futuro. Seu valor varia conforme as regras que o comitê estipula, e conforme a direção que a indústria está tomando, que na maioria das vezes também surtem efeito em razão de decisões tomadas pelo comitê. Você consegue compreender agora, como ele influencia em muitos detalhes importantes de nossa economia?

O Mercado Futuro proporciona para o investidor a possibilidade de investir em diversos ativos, sem se limitar a apenas um. As transações que são feitas através Sistema de Reserva Federal em relação aos mercados de câmbio por exemplo, sem exceção, tem que se subordinar ao FOMC. Nenhum detalhe costuma escapar dos olhos do comitê. E se você investe em ativos norte-americanos, é preciso se manter sempre atento às possíveis mudanças em suas diretrizes.

O FOMC gera efeitos diretos na rentabilidade de suas aplicações e investimentos, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. Então se você é, ou desejar se tornar um investidor, precisa está ciência do contexto no qual foi inserido, já que o conhecimento pode ser a chave mais importante para o sucesso de suas negociações, não importa em qual indústria você opere.

Então vamos dar uma explorada e observar como o Comitê Federal de Mercado Aberto dos Estados Unidos funciona e influência diretamente nossa economia e nossos investimentos:

Nos dias de hoje por exemplo, o capital estrangeiro na BM&F Bovespa chega a quase metade de toda a quantia que é negociada todos os dias. E o fato é que, a porção maior deste valor vem dos Estados Unidos, um exemplo claro disto, é que sempre que os EUA estão em recesso, existe uma queda premeditada em nossa bolsa de valores.

Para compreender melhor este contexto, precisamos abordar três conceitos, que são frequentemente ouvidos e discutidos no setor financeiro, os: FED, FOMC e Beige Book.book, onde o Banco Central brasileiro realiza um levantamento sobre os fatores financeiros mais relevantes, e como eles estão afetando nossa economia.

Agora que você já sabe o que significa Fed, FOMC e o Beige Book e a relação que eles possuem entre si, fica muito mais simples compreender algumas notícias que circulam todos os duas em relação ao mercado financeiro, ou o caminho que a economia Brasileiro ou até mesmo mundial está traçando para o futuro. Compreender este contexto em detalhes é de extrema importância para aqueles que possuem aplicações e investimentos, e desejam seguir com sucesso suas operações dentro do mercado aberto.