A Comissão de Ética da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste pediu, nesta terça-feira, manifestação dos vereadores Felipe Corá (Patriotas) e Isac Motorista (Republicanos) no caso envolvendo as vereadoras Esther Moraes (PL) e Kátia Ferrari (PV).

Na sessão de 16 de novembro de 2022, Felipe Corá pediu para que a vereadora Esther “continuasse latindo” e pediu para que a colega “se resumisse à sua insignificância”. Já Isac teria feito gestos irônicos durante a fala de Esther, que foram percebidos por Kátia Ferrari. Diante do ocorrido, as vereadoras pedem a cassação de Felipe Corá e pedem providências quanto as atitudes de Isac. Na época, Corá chegou a gravar um vídeo pedindo desculpas à Esther e reconhecendo a gravidade de suas palavras.

O presidente da Comissão de Ética, o vereador Reinaldo Casimiro (Podemos), tem evitado falar com a imprensa sobre o assunto. O relatório chegou à comissão comandada por Casimiro há 15 dias e apenas nesta terça foi dado andamento. A única manifestação de Casimiro sobre o caso foi através da assessoria de imprensa da Câmara, que emitiu a seguinte nota:

“Sobre a denúncia de iniciativa das vereadoras Esther Moraes (PL) e Kátia Ferrari (PV) por quebra de decoro parlamentar e pedido de cassação do mandato do vereador Felipe Corá (Patriota), assim como análise da postura do vereador Isac Sorrillo (Republicanos) durante a 42ª Reunião Ordinária, promovida no dia 16 de novembro, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar enviou notificação, hoje (21), para que os citados apresentem manifestação por escrito”.

A tendência é que a Comissão de Ética arquive o caso. Casimiro e os demais membros da comissão, os vereadores Celso Ávila (PV), Jesus Vendedor (Avante), Carlão Motorista (Republicanos) e Arnaldo Alves (PSD), hoje atuam do “mesmo lado” político de Corá e Isac, grupo esse que também elegeu o atual presidente da Câmara, o vereador Paulo Monaro (MDB).

