O Partido dos Trabalhadores acionou o Tribunal Superior Eleitoral denunciando a motociata “Acelera para Cristo2” com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que ocorreu na última sexta-feira. O trajeto teve início em São Paulo e terminou em Americana.

Na denúncia, o PT afirma que o evento foi propaganda eleitoral antecipada e o classificou como “um verdadeiro comício com pedidos de votos e ataques ao sistema eleitoral”. No final da motociata, Bolsonaro subiu em um trio elétrico, estacionado no Recinto da Festa do Peão, e fez um discurso de 10 minutos, atacou o TSE e a oposição e enalteceu seu pré-cadidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio Freitas, que também fez o uso do microfone após Bolsonaro deixar o local.

A representação do PT diz que Bolsonaro foi “ativo e proativo”, “convocou publicamente o evento”; “conduziu sua motocicleta durante todo o percurso, incitando seus apoiadores com gestos típicos de suas campanhas” e “desfilou em carro aberto, subiu em carro som, realizou comício, pedindo votos, explicita e implicitamente”.

LOLLAPALOOZA – No final de março, o partido de Bolsonaro, PL, ajuizou uma representação eleitoral no TSE após manifestações de artistas no festival musical Lollapalooza contra o atual presidente e a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O partido afirmou que houve propaganda eleitoral irregular em benefício de Lula. O petista não estava no evento.