A Comgás – maior distribuidora de gás encanado do país – está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022. Os interessados poderão se candidatar pelo site da iniciativa (nesse link) até o dia 20 de junho. As vagas são para as cidades de São Paulo, Campinas e São José dos Campos.

Por meio da iniciativa, a companhia pretende recrutar talentos que estejam dispostos a transformar o mercado de energia, crescer e inovar em parceria com um dos maiores grupos econômicos do país.

O programa tem duração de até dois anos. São aceitos cursos variados de graduação, com formação prevista entre junho de 2023 e dezembro de 2024. Vale lembrar, ainda, que os estudantes escolhidos serão direcionados para os setores que mais se encaixarem com seus perfis, sendo eles novos negócios, inovação, tecnologia e mercado, finanças, institucional e comunicação entre outros.

Os selecionados também vão contar com benefícios como trabalho híbrido (sendo três dias diretamente nas localidades da empresa e dois remotos, horário flexível, plano de saúde e odontológico, vale alimentação e transporte, Gympass, entre outros. A empresa também mantém uma cultura de feedbacks da liderança para a construção de um plano de desenvolvimento único, integração entre os estagiários de todas as áreas e workshops para desenvolver conhecimento técnico e comportamental.

“O mercado de gás é muito promissor! Tem crescido e se desenvolvido cada vez mais com o passar dos anos, assumindo importante protagonismo na agenda de transição energética. Nosso setor requer profissionais talentosos, comprometidos, cuidadosos e motivados. O Programa de Estágio da Comgás é uma oportunidade para aqueles que querem ascender em uma carreira promissora, sempre buscando inovar”, afirma Marcelo Besteiro, head de Pessoas e Cultura da Comgás.