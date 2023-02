Comércio de Americana funciona na terça de Carnaval das 9h às 15h.

O horário de funcionamento do comércio em Americana, na terça-feira de Carnaval, dia 21, será das 9 às 15 horas, no Centro e nos bairros. Isso ficou definido após reunião da diretoria da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) com os lojistas e representantes das grandes redes.

A decisão foi tomada pelo fato de o Carnaval na cidade não ter mais a tradição dos desfiles de anos anteriores com blocos e foliões nas ruas, bem como os bailes nos clubes.

Para o segundo vice-presidente da Acia, Evandro Carlos Barizon, os comerciantes devem aproveitar este período para ampliar suas vendas. “Os comerciantes entenderam que esta é uma grande oportunidade de estimular as vendas já que muitas pessoas estarão em casa pelo fato de algumas empresas adotarem neste período o banco de horas”, explicou. Com isso, as lojas podem ser beneficiadas com a presença de mais consumidores.

No sábado, dia 18, as lojas ficam abertas das 9 às 15 horas, e na segunda-feira, dia 20, o horário de funcionamento será das 9 às 18 horas. Na terça-feira de Carnaval, dia 21, o comércio atende das 9 às 15 horas, e na quarta-feira o funcionamento segue das 9 às 18 horas.

No sábado haverá o CarnaCentro, a partir das 10 horas, na região do Convívio. Além de som mecânico, haverá a apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e o Grupo Charanga.

