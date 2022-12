A partir desta quarta-feira, 7/12, o comércio de Sumaré começa a funcionar em horário especial para facilitar as compras de Natal. De segunda a sexta-feira, as lojas ficam abertas das 9h às 22h. O horário será ampliado também nos finais de semana de dezembro.

Nos sábados (dias 10, 17 e 24 de dezembro), o comércio ficará aberto até as 18h e nos domingos (11 e 18) o comércio funcionará das 10h às 16h. Durante o horário estendido do funcionamento do comércio, o estacionamento rotativo também vai operar em horário ampliado.

Na próxima sexta-feira, em função do jogo do Brasil na Copa do Mundo, a orientação da ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) é que o comércio suspenda o atendimento ao público durante o jogo e reabra logo após o final da partida. A seleção brasileira enfrenta a Croácia às 12h, pelas quartas de final do Mundial.

O Natal é a principal data para o comércio e este ano a expectativa da ACIAS é que as vendas cresçam até 4,20% em relação ao ano passado. Brinquedos, roupas, calçados, eletrônicos e acessórios estão entre os presentes mais procurados. Este ano, para impulsionar as vendas no comércio da cidade, a ACIAS está realizando a campanha “Compre e Ganhe + Sumaré”. No total serão sorteadas 9 Smart TV LED 43″ Samsung e uma Honda Biz 110.

A cada R$ 100,00, em compras nas lojas participantes, o consumidor ganha um cupom para concorrer aos prêmios. O próximo sorteio será realizado no dia 13 de janeiro.

HORÁRIO ESPECIAL DE NATAL NO COMÉRCIO DE SUMARÉ

– Início – dia 07/12/2021 (quarta-feira)

– Segunda à sexta-feira – funcionamento até as 22h.

– Sábados 10/12, 17/12 e 24/12 – funcionamento até as 18h.

– Domingos 11/12 e 18/12 – funcionamento das 10h às 16h.

– Dia 25/12 (domingo) – fechado.

– Dia 26/12 (segunda-feira) – abertura a partir das 12h.

– Dia 31/12 (sábado) – aberto até as 15h.

– Dia 01/01 (domingo) – fechado.

– Dia 02/01 (segunda-feira) – abertura a partir das 12h.