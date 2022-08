O comércio de rua de Americana irá atender em horário especial neste sábado (13/8), véspera de Dia dos Pais. As lojas do Centro e bairros ficarão abertas até às 18h, oferecendo mais tempo para que os consumidores façam suas compras. A ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) também realizará dois shows musicais no Calçadão.

As atrações acontecem em dois pontos da região central. A partir das 10h, a Orquestra de Violeiros de Americana se apresenta na Praça Basílio Rangel (em frente ao Terminal Metropolitano). Em seguida, às 12h, o palco muda para o Calçadão da Rua Vieira Bueno e será a vez da Banda Artéria Rock agitar toda a família com muito pop rock. Os dois shows são gratuitos e fazem parte da campanha do Dia dos Pais da ACIA.

A entidade também reforçou investimento em mídia. Além dos shows, haverá carros de som em todas as distritais, incentivando o consumidor a prestigiar o comércio local, além de veiculação de peças publicitárias como placas de rua, redes sociais, anúncios em jornal, rádios e portais.