O comércio de rua dos municípios da base do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) irá abrir neste sábado (9/7), feriado estadual. De acordo com as associações comerciais, neste dia as lojas irão atender das 9h às 15h.

Segundo o presidente do Sincomercio, Vitor Fernandes, a expectativa é de um bom movimento. “Além de ser sábado, dia em que, tradicionalmente, o fluxo de consumidores é maior, trata-se de semana de pagamento, quando a população está mais propensa a consumir”, explica.

Fernandes lembra, no entanto, que o lojista que deseja atender com a presença de funcionários necessita requerer a autorização para trabalho em feriados, conforme acordo entre Sincomercio e sindicatos dos trabalhadores. Para mais informações entrar em contato com a entidade pelo telefone (19) 3462-1737.