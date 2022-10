O Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) e os sindicatos que representam os trabalhadores do setor varejista de sua base assinaram, na última semana, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) vigente para o período de setembro de 2022 a agosto de 2023.

O acordo prevê reajuste salarial de 8,83%, correspondente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado nos 12 meses anteriores à data-base. O reajuste incide retroativamente sobre os salários de setembro, podendo eventuais diferenças serem pagas com os vencimentos de outubro. O índice é válido para todos as empresas representadas pelo Sincomercio em sua base de atuação, incluindo lojas de rua; de shopping centers e galerias; de gêneros alimentícios e carnes frescas (esta última exceto Nova Odessa); entre outros estabelecimentos de varejo.



COMISSÃO SALARIAL

As negociações tiveram início em setembro, data-base da categoria. Por meio de edital, o Sincomercio formou a comissão salarial, composta por empresários dos setores do comércio varejista, que se reuniram para analisar a pauta enviadas pelos sindicatos que representam os trabalhadores. Para o presidente Vitor Fernandes, o acordo ocorreu com celeridade.



“É importante salientar que os sindicatos patronal e laboral sempre buscam entrar no melhor acordo possível, visando respeitar os direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, proporcionar as condições para que o empresário possa manter a estrutura de seu negócio e, consequentemente, cumprir com as obrigações acordadas”, explicou Fernandes.

“Empresários e trabalhadores compreenderam bem o cenário econômico atual, o que tornou as conversas rápidas e objetivas, sem que houvesse exagero de nenhuma das partes”, esclareceu.



OUTROS ITENS Os sindicatos também definiram as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, como pisos salariais, condições para trabalho em feriado, pagamento de horas-extras e outros itens específicos a cada segmento representado. Os empresários e contabilistas já podem obter cópia da CCT no site www.sincomercio.org (seção “Convenção Coletiva”).



SINCOMERCIO



O Sincomercio é o sindicato patronal que representa as empresas de varejo em geral de

Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, inclusive estabelecidas em shopping

centers, bem como os estabelecimentos de gêneros alimentícios e carnes frescas (como

mercearias, supermercados e açougues) de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Fundado em fevereiro de 1990, possui diretoria composta por empresários voluntários,

e tem como principal missão representar, de forma ética, a classe patronal do comércio

lojista e varejista de sua base.