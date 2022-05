Fernanda Cabral, comerciante de Santa Bárbara d’Oeste, morreu, aos 42 anos, no início da noite desta terça-feira. A causa da morte foi infarto do miocárdio.

Fernanda era proprietária do bar Castelinho, na Avenida Monte Castelo com a Treze de Maio e casada com Flamarion Stéfano Cabral, funcionário do DAE.

O velório teve início na manhã desta quarta, às 07h30, e o sepultamento será às 15h30 saindo do Velório Araújo-Orsola para o Cemitério da Paz.