O serviço para a implantação de lâmpadas de LED na Praça Comendador Müller, na área central da cidade, atingiu 90% de execução, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana. As regiões do Jardim Brasília, Terramérica, Universitário e Novo Mundo também estão recebendo a nova iluminação pública, mais eficiente e econômica.

Na semana passada, foram finalizados os serviços nas Avenidas de Cillo, Gioconda Cibin e Padre Oswaldo Vieira de Andrade.

As melhorias fazem parte do investimento de R$7,4 milhões na modernização do Parque de Iluminação Pública da cidade e vão atender diversas regiões.

“As melhorias na modernização da iluminação pública avançam na cidade, atendendo os bairros, principais avenidas e praças, uma marca da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir. Mais eficientes, as novas lâmpadas vão proporcionar mais economia e mais segurança para as vias públicas e à população”, disse Adriano Alvarenga Camargo Neves, secretário da Sosu.