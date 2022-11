A comédia infantojuvenil “Bárbara e a Aventura no Velho Oeste”, encenada por alunos das escolas estaduais Profª. Maria José Margato Brocatto e Prof. José Domingues Rodrigues, de Santa Bárbara d’Oeste, será apresentada no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, no próximo sábado (05), às 20h, com ingressos que variam de R$ 5,00 (meia) a R$ 10,00 (inteira). Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro, localizado à Rua Gonçalves Dias, 696, no bairro Jardim Girassol.

A peça é escrita e dirigida por Vinicius Almeida, criador do projeto Teatro e Literatura há oito anos. Desde 2014, nove espetáculos foram encenados pelos estudantes, incluindo “Bárbara e a Aventura no Velho Oeste”, que estreou em outubro no espaço Fábrica das Artes, em Americana.

A aventura no Velho Oeste começa quando o vilarejo de Verdes Colinas é ameaçado e a jovem Bárbara acredita que poderá trazer um herói para salvar o seu lar, assim como as casas de seus amigos. Nesta história sobre amadurecimento, ela vai reconhecer amizades que precisam ser restauradas e compreender a importância das pessoas e de todas as coisas que nos cercam.