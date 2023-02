Comece a semana com o horóscopo em dia

Horóscopo de segunda-feira. Comece firme a semana

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Atualmente deve abrir sua mente e seu coração na área sentimental, pare com as ideias preconcebidas. Alguém com sentimentos nobres pode entrar em sua vida. Esqueça o que planejou…

Dinheiro & Trabalho: Na parte laboral, não tenha medo de demonstrar tudo aquilo que é capaz de fazer em seu trabalho. Apenas mostre todo o potencial que tem dentro para ser levado em conta em todos… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A vida é composta de pequenos detalhes no plano sentimental. Desde que ame alguém, não perca as oportunidades em que você pode ser mais atencioso e arrojado. Especialmente ao…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, não tente fazer muitas coisas ao mesmo tempo sem terminar o que você tem em mãos. Porque pode se ver sem tempo livre para se dedicar a uma atividade paralela muito… Continue lendo o signo Touro

horóscopo

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sentimentalmente você estará mais comunicativo com alguém que lhe interessa. Ainda mais que terá maiores desejos e a capacidade de poder expressar o que sente. Esta pessoa não ficará…

Dinheiro & Trabalho: Entrará em sua vida um ciclo que trará excelentes oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional. Seja muito seletivo, porque todas elas terão seus prós e contras, analise-as… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As estrelas o envolverão com um magnetismo que aumentará suas qualidades sedutoras. Como resultado disso, a pessoa certa para ser seu parceiro entrará em sua vida. Portanto…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que uma tarefa demore muito mais do que você pensava para ser finalizada. Apenas descanse bem para quando a retomar, poderá enfrentá-la de tal maneira que atingirá o objetivo… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Novos caminhos sentimentais vão se abrir diante de você e o levarão direto ao coração dessa pessoa especial. Por outro lado, a Lua o ajudará a recuperar o romantismo e, nestes dias, desejará…

Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho terá uma grande oportunidade para realmente demonstrar o quanto vale. Portanto, não se subestime, valorizar-se e ter autoconfiança também serão essenciais para… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Desde já, poderá viver momentos intensos com a pessoa que gosta, onde haverá muito carinho e cumplicidade. Este maravilhoso tom energético os beneficiará com sua energia amorosa…

Dinheiro & Trabalho: Os pequenos passos que dará começarão a deixar resultados enormes a nível de trabalho. Assim, quando começar a vibrar de acordo com suas habilidades e parar de se recusar a realizar seus… Continue lendo o signo Virgem

horóscopo

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Na relação que tem com essa pessoa especial vai ser invadido por um sentimento de tranquilidade e fluidez. Afinal, tudo será maravilhoso e você se sentirá feliz estando ao lado dela…

Dinheiro & Trabalho: Tendo muita tranquilidade no trabalho você poderá obter excelentes resultados e gratificações por sua atividade diária. Assim, todo o que vem desempenhando incansavelmente por muitos… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Desde que realmente esteja interessado em conquistar essa pessoa deverá mostrar-se mais atento do que o habitual. Seja com as palavras ou sua conduta na frente dela. Para os próximos…

Dinheiro & Trabalho: Concentre-se no trabalho que está realizando e você terá muito sucesso. Apenas mantenha o foco que a recompensa não demorará a chegar. Seu desejo de progredir tanto pessoal como profissional… Continue lendo o signo Escorpião

horóscopo

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A princípio, certas decisões deverão ser tomadas no plano amoroso. Um novo caminho deve ser escolhido para recuperar sua confiança e poder de sedução. Afinal, as últimas decepções…

Dinheiro & Trabalho: Nesta semana você terá que organizar muito melhor a agenda laboral. É uma necessidade essencial que envolverá uma série de boas medidas que o ajudarão a alcançar os objetivos. Assim… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É importante que nestes dias aproveite para encarar os assuntos relacionados ao amor desde um ponto de vista mais ousado. Assim, qualquer iniciativa será bem-vinda por parte da pessoa…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho terá que ser muito diplomático ao lidar com algumas discussões. Sentirá que o exigem mais do que outros. Contudo, não deixe que a raiva assuma a situação. Para vencer a batalha… Continue lendo o signo Capricórnio

horóscopo

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No campo sentimental, é o momento de se comunicar com alguém especial e deixar as coisas acontecerem. Ainda mais que está percebendo que essa pessoa que não sai da sua mente…

Dinheiro & Trabalho: Você terá muito trabalho nos próximos dias. Portanto, planeje bem os seus horários e mantenha-se concentrado para poder atingir seus objetivos. A reavaliação no campo profissional será importante… Continue lendo o signo Aquário

horóscopo

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Os astros o inspiram a exaltar a região mais romântica do seu ser. Dessa forma você vai conseguir colocar seus sentimentos em ordem. Finalmente decidirá com quem deseja formar um…

Dinheiro & Trabalho: Novas responsabilidades serão apresentadas no trabalho e você as enfrentará diligentemente. Entrará em um ciclo de crescimento profissional. Por outro lado, o trabalho duro irá diferenciá-lo… Continue lendo o signo Peixes

horóscopo

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento