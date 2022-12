Com a chegada de um ano, novas metas são propostas, principalmente quando se trata de mudanças de hábitos. Muitos fazem projetos de uma vida mais saudável, que inclui alimentação balanceada, exercícios físicos, mais tempo livre e boas noites de sono, entre outras ações benéficas. Para quem deseja começar o ano com uma dieta saudável, o Dr. Edson Ramuth, especialista e fundador do Emagrecentro, rede de estética e emagrecimento saudável, deu cinco dicas para ajudar nesse desejo. Confira.

Não fique muito tempo sem comer. O intervalo ideal entre as refeições é de cerca de três em três horas. Muitos optam por ficar longos períodos sem se alimentar, o que pode causar lentidão no metabolismo. “O organismo sente mais fome e demora para ficar saciado na próxima refeição. Com isso, é possível que você coma além do que faria normalmente. Esse processo também faz com que ocorra uma considerável redução de glicose no organismo e surja a famosa vontade de comer doces. Então, procure apostar em pequenas refeições em intervalos regulares para que seu cérebro “compreenda” que deve liberar gordura constantemente e, consequentemente, seu metabolismo acelere”, explica o Dr. Ramuth. Cozinhe! Assim você tem mais controle sobre os ingredientes adicionados e a forma de preparo. “É muito comum que restaurantes usem compostos como o glutamato monossódico e caldos artificiais e, ao preparar seus pratos em casa, você substituir itens industrializados por temperos mais saudáveis e naturais. Este é um princípio muito importante para a manutenção da saúde e irá auxiliar a começar o ano com uma dieta balanceada”, ressalta o especialista do Emagrecentro; Procure profissionais. A maneira mais correta de iniciar uma mudança na alimentação é procurando profissionais que te auxiliem nessa jornada. “Em qualquer unidade da rede Emagrecentro, os profissionais são devidamente capacitados e irão fazer todas as avaliações necessárias, solicitar exames e, assim, traçar um plano de ação para uma vida mais saudável com métodos eficazes”, completa o Dr. Ramuth. Além disso, o profissional irá dar orientações, já que alguns alimentos aparentam ser saudáveis como diz a embalagem, mas não são. Inclua seus amigos e família! Quanto mais pessoas fazem parte do processo, maior o incentivo para se manter focado no objetivo. Combine de fazer rodízios na cozinha: a cada semana, uma pessoa adulta fará o almoço ou o jantar. “Para facilitar, alguns alimentos ainda podem ser congelados para as próximas refeições da semana, o que facilita ainda mais a rotina para comer bem todos os dias”, sugere o fundador da rede. Movimente-se! Exercícios físicos são fundamentais e ajudam a começar o ano com uma dieta balanceada. “Exercitar-se promove a manutenção e a liberação de hormônios importantes do cérebro, como as endorfinas, responsáveis pelo bem-estar. Com isso, você passará a dar preferência para frutas em vez de doces com açúcar, por exemplo”, explica o Dr. Ramuth.

