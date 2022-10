A construção do Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste teve início. Em investimento de mais de R$ 3,5 milhões, a mais nova estrutura da Saúde Pública barbarense será implantada ao lado do Centro de Exames e Diagnósticos, próximo ao Terminal Urbano.

Com 749 m² de área construída, o Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher terá 4 consultórios ginecológicos, consultório odontológico, sala de ultrassom, espaço adolescente, espaço multiuso mamãe, sala de procedimentos, ampla recepção, salas de espera e sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas.

O prédio é projetado para possuir iluminação e ventilação naturais, com ar-condicionado, lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

“O Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher é um espaço preparado com todo o carinho para as mulheres e mamães da nossa cidade, com atendimento de médicos, psicólogos, dentistas, nutricionistas, inclusive com um espaço especial para orientação nos cuidados com os recém-nascidos”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.