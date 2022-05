A Prefeitura de Americana e o Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) realizaram nesta quinta-feira (19) uma atividade que marcou o início das obras do Programa “Água na Torneira” nos bairros São Vito e Jardim São Paulo.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou a importância da troca de rede na cidade. “Estou muito feliz com o início dessas obras, pois temos um compromisso com a população de Americana de garantir o abastecimento e estamos investindo desde o ano passado na troca de rede com esse objetivo”, afirmou. O programa “Água na Torneira” teve início em 2021, com o objetivo de promover uma troca contínua e a modernização da rede de abastecimento na cidade, com remodelações preventivas para a melhora na qualidade da prestação do serviço.

De acordo com o DAE, será realizada a troca de rede completa dos dois bairros, totalizando um investimento de quase R$10 milhões, sendo R$3.886.359,08 no Jardim São Paulo, com a troca de quase 15km de rede de água, e R$5.925.327,77 no São Vito, onde serão trocados pouco mais de 19km de rede. Os recursos são provenientes de convênio firmado com a Caixa Econômica Federal, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

Desde o início de 2021, já foram trocados trechos da rede de água nos seguintes bairros: São Vito; Jardim Santa Sofia; Jardim Nossa Senhora do Carmo; Vila Paraíso; Jardim Santa Maria; Vila Lourecilda; São Manoel; Colina; Werner Plaas; Cariobinha; Vila Bertini; Jardim Belvedere; São Domingos; Parque Gramado; Jardim Santo Antônio; Cordenonsi; Nova Americana; Vila Biasi; Vila Rasmussen; Cidade Jardim; Vila Dainese; Vila Rehder; Vila Jones; Conserva; e São Luiz.

Também participaram da atividade desta quinta o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, o presidente da Câmara, Thiago Martins, o ex-prefeito e superintendente do Ameriprev, Erich Hetzl Júnior, e o presidente da Fusame, Fábio Beretta Rossi.