Começou a construção do Novo CAPS Infantil de Santa Bárbara d’Oeste. Localizado na Rua dos Tucanos, no bairro São Francisco 2, o novo Centro de Apoio Psicossocial Infantil terá 625 metros quadrados de área construída, em investimento de R$ 2,3 milhões. O prédio é construído ao lado da Nova UBS do São Francisco 2/Santa Rita “Dr. José Togeiro de Andrade”.

Serão novos consultórios, sala de ludoterapia, sala de atendimento em grupo equipada com áudio e vídeo, sala para elaboração de oficinas, sala para oficina culinária, farmácia, sala de enfermagem, apoio administrativo e para funcionários, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais, pátio coberto e área externa para trabalho de horta.

“O Novo CAPS Infantil vai ao encontro de um novo mundo que foi apresentado a todos nós com a pandemia. Estamos atentos às novas realidades, particularmente aquelas ligadas a saúde mental. Com essa nova estrutura podemos ampliar os atendimentos, com profissionais capacitados e novos serviços. Tudo isso feito com muito amor, pensando sempre no apoio às nossas crianças e jovens, para que estes superem seus desafios e sejam sempre esse fator de transformação da sociedade”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Todos os ambientes foram projetados para possuírem iluminação e ventilação naturais e contarão ainda com ar-condicionado, inclusive nas esperas. A iluminação será com lâmpadas LED proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia. A unidade contará com instalação dos equipamentos de proteção e combate a incêndios e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Também haverá sistema de alarme e monitoramento. Haverá ainda instalação de energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.