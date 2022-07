Começou nesta quarta-feira (6) a programação especial para crianças de 7 a 12 anos durante as férias escolares, com atividades lúdicas e educativas, no Parque Ecológico Municipal “Eng. Cid Almeida Franco”. O EducaZoo, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana acontecerá nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de julho, em duas turmas, das 9h às 11h e das 13h às 15h.

Crianças de 7 a 12 anos podem participar, acompanhadas dos responsáveis, e não há necessidade de inscrição. A programação preparada pelo Setor de Educação Ambiental do Parque Ecológico inclui os temas da Campanha dos Primatas, da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) e do Sistema Urubu, do Centro Brasileiro de Estudos de Estrada (CBEE).

“Os visitantes do Parque poderão conhecer mais sobre nossos primatas mico-leão-da-cara-dourada, sauim-de-coleira e macaco-aranha-de-testa-branca, e sobre o lobo-guará e as onças-pintadas Pantanal e Sheila. Será uma oportunidade para as crianças se divertirem e aprenderem mais sobre a importância dos zoológicos para a conservação da natureza”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Além da apresentação inicial, os participantes receberão materiais e brindes para aproveitar as atividades de pintura, cruzadinhas, caça palavras e jogo da memória.

As atividades serão realizadas na área do Coreto do playground do Parque, sob coordenação da bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Os ingressos para visitar o Parque Ecológico custam R$ 4,00 para pessoas de 12 a 59 anos e R$ 2,00 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas por adultos. Estudantes pagam meia com a comprovação de matrícula ou carteira estudantil dentro do prazo de validade. Idosos com mais de 60 anos e crianças com até 5 anos não pagam.

Serviço:

EDUCAZOO – JULHO 2022

Dias: 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de julho de 2022

Horários: 9h às 11h e das 13h às 15h

Endereço: Avenida Brasil, 2525, Jardim Ipiranga, Americana – SP

Telefone: (19) 3406-2075