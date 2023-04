Começa a preparação das salas maker em escolas de Americana

Foram iniciados ao longo da semana os serviços de pintura e preparação das 11 salas maker das escolas municipais de Ensino Fundamental da rede de Educação de Americana. Quase 7 mil alunos vão trabalhar conceitos de robótica, mecânica e computação nas salas repletas de equipamentos tecnológicos, como impressora 3D e cortadora a laser, para a oferta de um processo de ensino-aprendizagem moderno.

A pintura das salas foi iniciada pelo CAIC Prof. Sylvino Chinelatto e, em seguida, será executada ao Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Anisio Spinola Teixeira, no São Jerônimo. Nesta sexta-feira (31), arquitetos da empresa responsável pela implantação do projeto vistoriaram o local na companhia de servidores da Secretaria de Educação.

“O Projeto Sala Maker – Criar e Aprender coroa uma série de investimentos feitos pela administração do prefeito Chico Sardelli em tecnologia a favor da Educação, que agora conta com lousas digitais e chromebooks para uso nas escolas, novo cabeamento de rede para uma internet veloz e de qualidade e outros recursos estruturais para um ensino de qualidade e conectado”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Os estudantes de 164 turmas dos anos iniciais e 59 dos anos finais terão aulas em salas com impressora 3D, cortadora a laser, plotter de recorte, além de televisores do tipo Smart TV e kits de robótica educacional, compostos por placas, cabos, adaptadores, sensores, resistores e outros itens necessários para o trabalho pedagógico, exercitando na prática conceitos de matemática, geometria e ciências.

No último dia 27, os educadores tiveram acesso a explicações sobre a funcionalidade da proposta em uma apresentação online e inicial do projeto. As salas maker pretendem revolucionar a maneira de ensinar ao permitir aos alunos alunos exercitar o trabalho em equipe, a criatividade e a tomada de decisões ao transformar o conteúdo aprendido em sala de aula em projetos concretos, trabalhando conceitos de mecânica, robótica e computação.

