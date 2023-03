Os integrantes do COMDEMA – Conselho Municipal da Defesa do

Meio Ambiente de Americana se reuniram, nesta quarta-feira (1), para a eleição da nova diretoria, conforme estabelece o regimento interno. Por unanimidade, os conselheiros da diretoria foram reconduzidos aos cargos. O encontro foi realizado na sede da Casa da Agricultura e da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura da Secretaria do Meio Ambiente, onde acontecem as reuniões do órgão.

O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, ressaltou o apoio da Secretaria e da Administração Municipal ao trabalho desenvolvido pelo COMDEMA. “Os trabalhos do Conselho em prol do meio ambiente são importantes e fundamentais para o município e contam com todo o apoio do prefeito Chico Sardelli, da Administração Municipal e da Secretaria, que reconhecem o avanço das ações desenvolvidas, a discussão de propostas e das questões ambientais. Agradecemos a todos os conselheiros e parabenizamos a nova diretoria. Que tenham um bom mandato e um trabalho produtivo para o meio ambiente, em benefício de toda a população”, disse Fabio.

O presidente do COMDEMA, João Marco Alves de Oliveira, falou sobre a reeleição e o trabalho realizado. “Agradeço a confiança de todos os membros do Conselho pela recondução à presidência por mais um mandato. A nossa diretoria tem o objetivo de continuar o trabalho, com o apoio de todos os conselheiros, sempre em prol da melhoria ambiental de nossa cidade. Ficamos muito contentes com a reeleição e estaremos à disposição para ajudar sempre”, disse.

A diretoria reeleita é composta pelo presidente João Marco Alves de Oliveira, engenheiro ambiental, representante do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana; pelo vice-presidente Rafael de Castro Garcia, representante da OAB – Subseção de Americana; 1° secretário Kátia Mansette Birke, representante da Secretaria de Meio Ambiente de Americana; e 2° secretário João Carlos Pinto, representante da Associação Barco Escola da Natureza.

O COMDEMA é um órgão consultivo e deliberativo em questões ligadas à preservação do meio ambiente e de proteção ecológica. Foi instituído pela Lei nº 1.845/1982, reestruturado pelas leis nº 3393/2000, 5613/2014 e 6285/2019.

