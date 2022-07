A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, deu posse, esta semana, à nova Diretoria do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), que será presidido por Renata Ferreira Borges, representante da Câmara Setorial de Vídeo e Mídia Eletrônica, e terá como vice-presidente Wellington Lucas da Silva, o Well, titular da Câmara Setorial de Dança. A cerimônia de posse ocorreu de forma on-line, no último dia 28, às 19h, durante a reunião ordinária do conselho.

Além da presidente e do vice, foram eleitos como 1° secretário, Valterci Martins de Moura, o Hulkinho, e como 2° secretário, Thiago Pinto Ferreira, conhecido como Vitor Basile.”O Comcult é um conselho atuante e de imensa importância para o poder público e para a sociedade americanense”, declarou a secretária Marcia Gonzaga Faria.

Os membros do Comcult, órgão vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, têm a responsabilidade principal de colaborar com o poder executivo municipal na formulação e implantação da política cultural da cidade.

O conselho é formado por representantes do poder público e da sociedade civil, das mais diversas áreas de atuação cultural, divididos entre Câmaras Setoriais:

Representante da Câmara Setorial de Dança

Titular: Welington Lucas da Silva (Well) – vice-presidente

Suplente: André Renato Celin

Representante da Câmara Setorial de Literatura

Titular: José Milton Pereira (Milton Sankofa)

Representante da Câmara Setorial de Folclore, Artesanato, Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba

Titular: Sérgio Barbosa Junior (Serginho)

Suplente: Sandra Regina Streicher Covesi (Zina Covesi)

Representante da Câmara Setorial de Teatro

Titular: Fábio Gianfratti Lorena da Rocha (Fábio Gianfratti)

Suplente: Bruno Aguilar Seleghini (Bruno Cardoso)

Representante da Câmara Setorial de Música

Titular: Bruno Ferrarini Ferraz Bodini (Bruno Bodini)

Suplente: Matheus Pedro Nadin

Representante da Câmara Setorial de Cinema, Vídeo e Mídia Eletrônica

Titular: Renata Ferreira Borges – presidente

Suplente: Helen Cordeiro

Representante da Câmara Setorial de Artes Plásticas

Titular: Thiago Pinto Ferreira (Vitor Basile)

Suplente: Bruno Tavares de Albuquerque Oliveira