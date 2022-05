O curso sobre “Incêndio – Prevenção e Combate no Campo – Técnicas” está sendo realizado, nesta segunda-feira (30), na Casa da Agricultura, na Vila Cordenonsi, pela equipe do SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e FAESP – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Estão participando da atividade estudantes e agricultores do assentamento Milton Santos, entre outros convidados. A atividade faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente de Americana, que tem o tema “De olho no clima: Todos pelo Meio Ambiente”.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, agradeceu a presença dos participantes e o SENAR pela parceria, ressaltando a importância da prevenção às queimadas. “Agradeço a presença e participação de todos neste curso, que será de extrema importância para o meio ambiente, e também a parceria com o SENAR. As queimadas, que ocorrem com mais frequência principalmente nesta época do ano, devem ser evitadas e combatidas para que não causem danos ao meio ambiente, à saúde da população, e muitas vezes causam acidentes de enormes proporções, devastando áreas de lavouras, mata, plantações, poluindo a atmosfera e matando os animais que se encontram nestes espaços. A conscientização é muito importante, e o curso está abordando as técnicas de prevenção. A atividade já faz parte da Semana do Meio Ambiente e convido todos a participarem das ações que foram programadas na cidade”, disse Fábio.

O curso termina na terça-feira (31) e abordará os temas sobre Técnicas de prevenção e combate a pequenos focos de incêndio; Métodos de extinção do fogo; Prevenção de Acidentes. A atividade é ministrada por Edson Antonio Guarida Ribeiro, instrutor do SENAR/FAESP.

Na segunda etapa do curso, na terça-feira, a aula prática será realizada no Assentamento Milton Santos, onde os alunos aprenderão, na prática, técnicas de prevenção e combate a incêndio.

“O curso está reunindo muitos agricultores do Assentamento e região do pós-represa, áreas que possuem grande extensão de plantações e matas. Por isso, o curso será uma excelente ferramenta para conter os focos recorrentes de queimadas”, explicou a diretora de Educação Ambiental e Planejamento, Kátia Birke.

O secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, participou da abertura do curso.

Outros cursos estão sendo disponibilizados na Semana do Meio Ambiente. As inscrições para o curso de “Técnicas de poda e remoção de árvore”, que será promovido pela equipe técnica da prefeitura/Unidade de Praças e Jardins (UPJ), devem ser feitas presencialmente até 3 de junho, no Jardim Botânico, Rua Abrahim Abraham, s/nº – Parque Residencial Nardini, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h.

Os interessados devem levar documento com foto (RG ou CNH) e uma foto ¾. O curso é gratuito e fornecerá certificado e credencial de habilitação para o serviço de poda e remoção de árvore.

O curso será realizado nos dias 6 e 7 de junho, das 8h às 11h, no CCL – Centro de Cultura e Lazer – Av. Brasil, 1293. O objetivo é a conscientização da importância da arborização para o município, para que os técnicos possam executar os serviços com segurança, além dos procedimentos adequados em benefício das árvores e da população.

Serão abordados os temas: Importância das árvores; Espécies e suas adequações para arborização; Técnicas de poda; Técnicas de remoção de árvore; Equipamentos de proteção; Equipamentos para serviço de poda e remoção.

A abertura oficial da Semana de Meio Ambiente de Americana será realizada no dia 3 – Dia Nacional da Educação Ambiental – com atividades das 9h às 12h, na Praça Manoel Françoso, na Avenida Gioconda Cibin.

Confira a programação da Semana do Meio Ambiente:

Atividades Presenciais

3/6 – 9h às 12h (Sexta) – Abertura Oficial

Local: Praça Manoel Françoso – Avenida Gioconda Cibin

Abertura oficial da Semana de Meio Ambiente – Dia Nacional da Educação Ambiental – com o lançamento da cartilha de Projetos de Educação Ambiental da SMA, plantio de mudas, inauguração do memorial do Jequitibá em parceria com o Movimento Ações Sementinhas, exposição ambiental, posto itinerante do SEBRAE, Corpo de Bombeiros e Grupo de Proteção Ambiental.

4/6 – 8h30 às 12h (Sábado)

Local: Câmara Municipal de Americana

Julgamento dos trabalhos do concurso “O Clima Muda e Nossas Vidas também”, exposição da composteira, painel de fotos e cartilha de projetos. Plantio da árvore símbolo de Americana – Ipê branco.

1ª Feira Ambiental Municipal de Americana

5/6 – 9h às 18h (Domingo)

Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL) – Av. Brasil

Exposições ambientais de objetos confeccionados com reaproveitamento de resíduos; equipamentos de proteção ambiental; materiais produzidos no concurso “O clima muda e nossas vidas também”; maquetes; artes; doações de mudas, sementes e materiais educativos; arrecadação de tampinhas, de óleo usado, cabelo, ração, roupas, agasalhos, entre outros. Feira de adoção de filhotes, exposição de produtores locais e encontro de entidades, organizações e empresas com interface ambiental. Além de atividades didáticas, lúdicas, brincadeiras ambientais, entre outras.

Workshop

Programa Municípios Paulistas Resilientes – Mudanças Climáticas

7/6 – 19h (Terça)

Local: Auditório Unisal – Campus Maria Auxiliadora.

Palestrante: Equipe técnica SMA, Defesa Civil e Ecosuporte.

Palestra

“A relação do trânsito com o Meio Ambiente”

Dia: 8/6

Horário: Das 9h às 11h

Local: UTGR Americana – Estrada da Servidão, Fazenda Salto Grande, 1200.

Público: Funcionários, colaboradores da empresa.

Objetivo: Abordar tema relacionado ao trânsito, sua relação com o meio ambiente, prevenção de impactos ambientais, conduta adequada na condução de veículos, segurança do trânsito e aspectos de cidadania.

Realização: GPA – Grupo de Proteção Ambiental e Equipe de Trânsito da GAMA.

Apicultura – Produtos Agroindustriais como Forma de Agregação de Valor

Dia: 7 e 8/6

Horário: 8h às 17h

Local: Casa da Agricultura – Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi

Vagas disponíveis: 20

Objetivo: Orientar o produtor rural sobre a agregação de valor ao sistema produtivo e industrial dos produtos apícolas.

Palestrante: SEBRAE

Temas que serão abordados no curso:

– Conhecer a cadeia produtiva da apicultura

– Histórico e situação atual da apicultura

– Conhecer sobre agregação de valor na cadeia produtiva

– Formas de organização empresarial na apicultura

– Viabilidade do negócio

– Linhas de crédito responsáveis pela cadeia produtiva na apicultura

– Procedimentos para formalização do entreposto

Público alvo: Direcionado a agricultores e pessoas que desejam trabalhar com apicultura.

Link de Inscrição: https://forms.office.com/r/fAzTGSUjim

Formação e Atualização de Guardas Ambientais – Aula Inaugural – Programa Município Verde Azul

Dia: 9/6

Horário: 9h às 10h

Local: CCL – Centro de Cultura e Lazer – Av. Brasil, 1293

Objetivo: Curso direcionado aos guardas municipais com direcionamento ambiental.

Palestrante: José Walter Figueiredo Silva – Engenheiro agrônomo.

Áreas de atuação: Gestão Pública, Perícia Ambiental, Gestão Ambiental e Arborização Urbana.

Temas que serão abordados no curso:

– Programas Estaduais e Municipais

– Leis Municipais Aplicadas

– Agente educador

– Poluição Sonora

– Licenciamento Ambiental

– Maus-tratos

– Resíduos Sólidos

– Publicidade

– Arborização Urbana

Público alvo: Guardas e agentes municipais

Link de Inscrição: https://forms.gle/r8DfscFBsreQTTCZ7

Licenciamento Ambiental de Impacto Local

Dia: 10/6

Horário: 9h às 12h

Local: CCL – Centro de Cultura e Lazer – Av. Brasil, 1293

Objetivo: Treinamento e atualização referente aos procedimentos administrativos e técnicos no âmbito ambiental (licença prévia e de instalação, operação, estudo de impacto de vizinhança, publicidade, arborização urbana e fiscalização).

Palestrante: Equipe técnica UFLAP.

Temas que serão abordados no curso:

– Agenda Verde

– Agenda Azul

– Publicidade

– Fiscalização

Público alvo: população em geral, estudantes e empresas que prestam serviço de licenciamento ambiental

Link de Inscrição: https://forms.gle/ZcxuUnnD7HaSYVdB6

Cursos on-line:

Curso de Hortas Escolares e Educação Ambiental

Dia: 8/6

Horário: 9h às 10h

Formato: Aula Síncrona (aula gravada disponível por 30 dias, 2 horas de duração).

Objetivo: Criação de hortas em pequenos espaços, em unidades escolares e domiciliares.

Palestrante: Osmar Mosca Diz – Agrônomo da CATI.

Temas que serão abordados no curso:

– Técnicas de plantio

– Técnicas de manutenção e colheita

– Manejo do solo

– Dimensionamento do canteiro

– Escolha das espécies a serem plantadas

– Técnicas de horticultura como fonte de bem-estar e equilíbrio

Público alvo: educadores, população em geral e estudantes.

Link de Inscrição: https://forms.gle/4sNFJUXJqogK2Y3UA

Curso Alimentação Saudável e Segurança Alimentar

Dia: 8/6

Formato: Aulas gravadas com 5 horas de duração. Curso disponível para realização em 30 dias.

Objetivo: Sensibilizar a população para a importância da utilização de produtos locais na alimentação, sensibilização para segurança alimentar e a descoberta de novos sabores com elementos de proteína vegetal, chás e PANCS.

Palestrante: Nutricionista e professora Josiane Almeida Santos Nobel – Parceria com a FAM (Faculdade de Americana).

Temas que serão abordados no curso:

– Troca de proteínas de origem animal para proteínas de origem vegetal – benefícios para saúde e meio ambiente.

– PANCS e sua utilização prática

– Montagem de prato

– Equilíbrio dos nutrientes

– Chás medicinais

– Elaboração de receitas

Público alvo: educadores, população em geral, estudantes e empresas do ramo alimentício.

Link de Inscrição: https://forms.gle/LDYpb5V49TFtHonN7