Com vale de R$150 cada, vereadores escolhem churrascarias para almoço em viagens

Um grupo de vereadores de Santa Bárbara d’Oeste tem escolhido churrascarias para almoçar quando realizam viagens para atividades parlamentares que poderiam ser resolvidas de forma eletrônica ou – pelo menos – mais econômica.

O NM solicitou à Câmara Municipal, através da Lei de Acesso à Informação, um levantamento dos gastos com alimentação de duas recentes viagens que fizeram, uma para Barretos e uma para São Paulo. Ao todo, foram gastos mais de R$2.000,00 apenas com refeições

BARRETOS. A Barretos, viajaram os vereadores Celso Ávila (PV), Felipe Corá (Patriota) , Nilson Araújo (PSD), Carlos Fontes (União Brasil), Jesus Vendedor (Avante) e Carlão Motorista (Republicanos). Os parlamentares barbarenses tomaram café no Graal Rubi em São Carlos (km 220 da Washington Luiz sentido interior), almoçaram na Churrascaria Estrela do Sul (Rua 36, 1865 Barretos) e jantaram no retorno no Posto Castelo Plaza São Carlos (km 222 da Washington Luiz sentido capital).

O grupo de 6 viajou para fiscalizar uma possível irregularidade no pagamento de uma nota fiscal para uma pousada conveniada da prefeitura que recebia pacientes em tratamento de câncer. Naqueles dias, o NM questionou a prefeitura da situação e recebeu a afirmação de que nenhum paciente ficou desassistido e que outra pousada já estava recebendo os moradores de Santa Bárbara. A questão poderia ter sido esclarecida apenas por ligações, por exemplo.

SÃO PAULO. Mais recentemente, nada menos que 11 vereadores foram a São Paulo com dinheiro público para levar ofícios com pedidos para Santa Bárbara d’Oeste a deputados. Nessa comitiva, foram os vereadores Paulo Monaro (MDB), Arnaldo Alves (PSD), Carlão Motorista (Republicanos), Celso Ávila (PV), Carlos Fontes (União Brasil), Felipe Corá (Patriotas), Jesus Vendedor (Avante), Nilson Araújo (PSD), Reinaldo Casimiro (Podemos), Isac Sorrillo (Republicanos) e Eliel Miranda (PSD). Com refeições, os parlamentares gastaram R$1180,73. Eles almoçaram no Restaurante Fazenda Churrascada e também houve consumo com lanches no retorno da viagem na Padaria Cavadonga, KFC Lago Azul e no Frango Assado Rod. Bandeirantes. Nessa viagem, os vereadores Eliel Miranda e Isac Sorrillo não utilizaram verba pública para suas refeições.

O que chamou a atenção nessa viagem foi a quantidade de vereadores. Foram necessários 3 carros oficiais para o deslocamento de todos. Facilmente os parlamentares poderiam tem eleito 2 ou 3 representantes do grupo para fazer as entregas dos ofícios, economizando de forma drástica o valor gasto. O total gasto com combustível e estacionamento para os 03 veículos foi de R$ 550,00.

Em um vídeo recente, o vereador Felipe Corá afirmou que “é preciso ter respeito com o dinheiro público”, ao divulgar uma situação que não foi utilizado do dinheiro público.

Para cada viagem realizada, cada vereador tem direito a gastar o valor de R$150,00 que sai dos cofres da Câmara Municipal. Esse valor é além dos salários recebidos por cada parlamentar. Apesar do valor disponibilizado, os vereadores podem escolher se utilizam o valor proveniente do dinheiro público ou não.

