A vereadora de Americana Leonora Périco (PDT) esteve na convenção do PDT esta quinta-feira e ainda pode vir candidata a deputada estadual para as eleições deste ano.

Nesse caso, ela viria em ‘dobrada’ com a liderança estadual Antonio Neto. O problema interno do partido é que Americana é terra de outra aposta grande no âmbito nacional- Giovana Fortunato ficou em segundo lugar na corrida para prefeito de 2020.

‘Link’ de Leonora com o comando nacional do PDT, Neto já esteve até em vídeo da vereadora lançado este ano. (LEIA MAIS).