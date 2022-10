O Tivoli Shopping recebe, a partir desta sexta-feira (7), o Circo Mundo Mágico. A atração ficará instalada no estacionamento do empreendimento para uma curta temporada, com apresentações de seu espetáculo intitulado “Mês das Crianças”. Esta será a primeira vez que a companhia circense se apresentará em Santa Bárbara d’Oeste.

“O Circo Mundo Mágico chega ao Tivoli neste mês de outubro para deixar ainda mais especial e alegre a nossa comemoração pelo Dia das Crianças. Será uma atração para encantar e divertir toda a família. Estamos animados por poder oferecer ao nosso público mais essa opção de lazer e entretenimento”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

Com uma equipe composta por cerca de 30 profissionais, 20 deles artistas circenses que se apresentam no picadeiro como palhaços, acrobatas, mágicos e malabaristas, o Circo Mundo Mágico traz apresentações inéditas e números de tirar o fôlego, capazes de encantar e entreter toda a família.

“Estamos na terceira geração circense do Circo Mundo Mágico. Temos artistas nacionais e internacionais, todos com muito talento e habilidade, que surpreendem pela força, graça e destreza nas performances. Tenho certeza que o nosso espetáculo vai encantar a todos. E é o programa ideal para a criançada”, diz o gerente do circo, Edson Lopes,que também participa do espetáculo dando vida ao palhaço Espigão.

Segundo Lopes, um dos grandes destaques é o número do Globo da Morte com quatro motos. “Nós temos o menor Globo do Brasil e temos quatro motoqueiros girando ao mesmo tempo dentro dele e enfrentando esse grande desafio. Estamos, inclusive, inscritos no Livro dos Recordes com esse número”, destaca.

Quem for assistir ao espetáculo também poderá conferir acrobacias feitas pelos malabaristas e equilibristas, além de apresentações de mágica e de palhaços, entre outras atrações imperdíveis, como a participação do Bumblebee, o autobot amarelo, um dos personagens mais conhecidos e queridos dos Transformers.

O Circo Mundo Mágico, que está instalado no estacionamento do Tivoli Shopping, próximo ao acesso de pedestres, conta ainda com lobby e praça de alimentação com carrinho de algodão doce, pipoca, churros, maçã do amor, salgadinhos, cachorro-quente, batata frita e bebidas variadas, além de loja com lembrancinhas do circo.

As sessões do espetáculo vão acontecer até o dia 30 de outubro, de segunda a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e no feriado, às 16h, 18h e 20h. Os valores dos ingressos variam de R$ 15,00 a R$ 60,00, de acordo com o setor escolhido, que leva em conta a localização do assento dentro da tenda. Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (15) 99667-8397.

SERVIÇO:

Circo Mundo Mágico

Quando: a partir de sexta-feira (07) até o dia 30 de outubro, com sessões de segunda-feira a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e no feriado, às 16h, 18h e 20h

Onde: estacionamento do Tivoli Shopping

Ingressos: de R$ 15,00 a R$ 60,00, de acordo com o setor escolhido e localização do assento