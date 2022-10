Vem aí a Kalango Oktoberfest 2022, inspirada na famosa festa alemã e realizada em Americana pela Kalango Cervejaria, fabricante de cervejas artesanais, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo. O evento acontece no dia 22, sábado, com comidas típicas da gastronomia alemã e oito estilos diferentes de chopp, com entrada gratuita. A Kalango Cervejaria fica na Rua das Tâmaras, 21, no bairro Jd. São Pedro.

Estão confirmadas quatro atrações ao vivo, incluindo as bandas AC/DC Cover e Kings Of Leon Tribute, que vão agitar o público das 11h às 23h. O DJ Viny Blanco fará discotecagem em vinil. Os frequentadores poderão saborear pratos tradicionais servidos pela cervejaria, como hambúrgueres, fritas, coxinha e bolinhos, além do cardápio especial, que inclui Joelho de Porco e Curry Wurst, um salsichão defumado com ketchup de curry e fritas.

“A cervejaria artesanal Kalango foi selecionada para participar do Programa Rotas Gastronômicas Paulistas, projeto do Governo do Estado com o objetivo de valorizar o produto regional, ressaltando a identidade única do produto e divulgando-o para outras regiões do País. Este evento tem um grande potencial turístico e por ter entrada franca, é uma ótima oportunidade para que as pessoas conheçam e valorizem os produtores locais”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

SERVIÇO:

KALANGO OKTOBERFEST 2022

Sábado – 22 de Outubro de 2022, das 11h às 23h.

Kalango Cervejaria – Rua das Tâmaras 21. Jd. São Pedro – Americana/SP.

ENTRADA GRATUITA

Informações: Whatsapp (19) 97169-0458