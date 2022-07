A Festa que tem feito um grande sucesso pelas cidades que tem passado chega agora a Americana. A primeira edição da Festa da Cultura e Tradições Nordestina de Americana será realizada na FIDAM nos dias 08, 09 e 10 de julho.

Todos que gostam da rica cultura nordestina poderão curtir muito forró pé de serra, forronejo, piseiro, xote e baião com shows de ótimos grupos, e ainda dançar ou aprender a dançar forró com aulas interativas.

Além de muito forró, outro ponto forte da Festa Nordestina de Americana será sua ampla Praça de Alimentação, com diversas barracas vendendo pratos típicos da culinária nordestina, com muito acarajé, baião de dois, sarapatel, galinhada, buchada de bode, virado de feijão de corda, carne seca com macaxeira, tapiocas, cuscuz, caldos, pamonhas e também pratos mais tradicionais como frango com polenta, espetinhos, pastéis, lanches de pernil e calabresa, burguer na parrilha, porções diversas e as delícias da carne suína, como o delicioso torresmo de rolo, além de doces, cocadas, churros e sorvetes. Para beber vai ter batidas, caipirinhas, chopp, cervejas, sucos, água de coco e refrigerantes.

A Festa, sempre muito familiar e animada, contará também com decoração típica, presença de “Bonecões de Olinda”, amplo espaço kids, passeios de trenzinho e quem quiser levar seu pet será permitido.

Os horários de funcionamento serão: 08 de julho sexta-feira das 18 às 22 horas e dias 09 e 10 de julho, sábado e domingo, das 11 às 22 horas.

Local: FIDAM – Av. Nossa Senhora de Fátima, 200 – Vila Israel – Americana – Entrada Gratuita, estacionamento no local.

Programação de Shows e apresentações:

08 de Julho (Sexta-feira)

19:30H – Magno e banda Collo Quente (forró e piseiro)

09 de Julho (Sábado)

12H E 14H – Escola de Dança (Forró)

13H – Tom Santana e Banda (Forró Pé de Serra)

17H – Enok Virgulino (Forró Pé de Serra)

20H – Pegada dos Plays (Forró, Forronejo e Piseiro)

10 de Julho (Domingo)

12H e 16:30H – Escola de Dança (Forró)

12:30H – Orquesta Sinfônica e de Violeiras de Americana

14:00H – Aluízio Cruz (Forró Pé de Serra)

16:00 – Playboy Juliano (cantor mirim)

17:00 – Forrofiando (Forró Pé de Serra)

19:00 – Paulla Mello (Forró, Forronejo, Piseiro)