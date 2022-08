Os vereadores de Americana aprovaram, nesta quinta-feira, as contas do ex-prefeito Omar Najar (MDB) do ano de 2018. O projeto foi aprovado por 15 votos a 4.

Mais uma vez, a vereadora Leonora Périco (PDT) pediu adiamento da votação. Na semana passada, a vereadora pediu vistas, e como tratava-se do primeiro pedido, foi concedida automaticamente. Hoje, como se tratou do segundo pedido, havia a necessidade de passar por votação, sendo reprovado.

Para solicitar o novo adiamento, Leonora se justificou alegando que elaborou alguns requerimentos questionando pontos das contas e que ainda não havia recebido respostas.

O vereador Thiago Brochi (PSDB), líder de governo do prefeito Chico Sardelli (PV), iniciou a discussão em defesa de Omar e pedindo o voto pela aprovação das contas.

Juninho Dias (MDB) seguiu na linha de Brochi e também pediu o voto favorável dos colegas, afirmando que o Omar, quando eleito, pegou “uma bucha”. “Acompanhei de perto o trabalho realizado e os problemas que o Omar teve”, disse.

Já o presidente da casa, Thiago Martins (PV) e o vereador Lucas Leoncine (PSDB) seguiram na linha de que o parecer do Tribunal é “frio e técnico” e emitido por pessoas que não conviveram na cidade na época. “Omar foi um prefeito justo, com muita vontade de trabalhar”, disse Martins.

Por fim, o vereador Marcos Caetano (PL) lembrou quando Omar recuperou a Certidão Negativa de Débito (CND), documento necessário para que o município receba verbas estaduais e federais. Caetano também falou da quantidade de votos que Omar conquistou nas urnas.

Votaram contra a aprovação das contas os vereadores Vagner Malheiros (PSDB), Leonora Périco (PDT), Professora Juliana (PT) e Gualter Amado (Republicano). Desses, apenas Gualter justificou o parecer contrário. “Desde o início eu sigo uma linha muito técnica e como o Tribunal é técnico, eu segui”, disse.