O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se nesta terça-feira (19) com o dirigente regional de ensino, Haroldo Ramos Teixeira, para discutir demandas da área de educação do Jardim da Balsa II.

Durante o encontro, Leoncine explicou que em visitas ao bairro recebeu diversas solicitações dos moradores nas áreas da saúde, lazer e educação. “As famílias alegam que trabalham para trazer o sustento para dentro de casa e não possuem escolas e creches no bairro para atender à demanda por vagas na rede pública de ensino”, comentou.

O parlamentar debateu a possibilidade de instalação de escolas no bairro e ouviu do dirigente o compromisso de levar o assunto à secretaria estadual de Educação. Teixeira enalteceu ainda a importância de os vereadores se atentarem às demandas do município, estabelecendo o diálogo e colaborando com o atendimento à população.

“Protocolei antes do recesso parlamentar um requerimento à secretaria municipal de Educação solicitando informações sobre estudos e a possibilidade de escolas e creches no Jardim da Balsa II. Agora levei a situação ao dirigente regional para que ambos os órgãos tenham conhecimento das demandas e juntos consigamos atender à população. O bairro está em constante crescimento e precisa da nossa atenção”, concluiu Leoncine.