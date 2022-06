Pelo segundo ano consecutivo, as represas de Nova Odessa chegam ao período natural de estiagem (que costuma ser mais intensa durante o outono e inverno) com níveis de reservação que afastam riscos de racionamento de água tratada, como aconteceu em anos recentes na cidade. A informação é da Coden Ambiental, empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico na cidade.

“Realizamos uma medição nesta sexta-feira (03/06) e o nível dos reservatórios está em 80,22%. Em comparação com o ano passado, no mesmo período, estávamos com 77,15%, enquanto em 2020 esse percentual era de 61,07% da capacidade total de reservação preenchida”, esclareceu o diretor técnico da concessionária, Rean Sobrinho.

“Portanto, podemos considerar que a quantidade atual está dentro do considerado normal para o período. Como os volumes estão dentro do normal, não temos (neste momento) previsão de racionar água neste ano, sendo que o nível para racionamento se dá quando atingimos menos de 40% do volume máximo reservado”, acrescentou o engenheiro.

ECONOMIA

“Em função deste cenário, não há riscos da necessidade de racionarmos ou alternarmos o abastecimento. Mas sempre pedimos encarecidamente que essa tranquilidade seja sempre divulgada com a ressalva pelo uso consciente, porque se usarmos a água tratada sempre com parcimônia, não vai faltar”, acrescentou o diretor técnico da Coden.

Atualmente, para atender uma população estimada em 61 mil habitantes, a Coden conta com um sistema de captação formado por cinco represas – Recanto 1, 2 e 3 e Lopes 1 e 2 –, de onde são retirados até 19 milhões de litros de água por dia.

A empresa dispõe de cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos de água bruta reservada e, diariamente, trata em média 16 milhões de litros, que são distribuídos a 25 mil residências e estabelecimentos por uma rede de mais de 282 Km.

A Coden acaba de obter também a outorga definitiva para a captação de água na bacia do Córrego Palmital, concedida pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica). A autorização é válida por um período inicial de 120 meses (10 anos), para uma vazão de aproximadamente 2,28 milhões de litros por dia – reforçando a segurança hídrica da cidade.

DICAS

A companhia está distribuindo em todos os imóveis da cidade, junto às contas de água do mês, um material de orientação com dicas de consumo consciente, com o título “Economize Água”.

As dicas incluem:

• Feche a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos e o rosto, faz a barba e só abra para enxaguar. Uma torneira aberta gasta até 2,5 litros de água por minuto.

• Tome banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Um chuveiro ligado consome até 9 litros de água por minuto.

• Junte uma boa quantidade de louças sujas para lavar tudo de uma vez. Colocando panelas e itens mais sujos de molho usa-se menos água no enxague. Não se esqueça de fechar a torneira na hora de ensaboar e enxague toda louça junta. Isso diminui bastante o consumo de água.

• Feche a torneira enquanto ensaboa e esfrega a roupa. Lavar roupas com a torneira aberta gasta até 270 litros de água em 15 minutos.

• Já a máquina de lavar roupas deve ser usada no máximo três vezes na semana e só quando estiver cheia, ou seja, com a quantidade completa de roupas. E atenção: a água do enxague que é descartada pela máquina pode ser reutilizada para limpar pisos ou na descarga de vasos sanitários.

• A água da chuva também pode ser reaproveitada para limpar pisos ou na descarga de vasos sanitários. E como não tem produtos químicos, ainda pode ser reutilizada para regar plantas.

• Não use mangueira: limpe a calçada somente com vassoura e regue as plantas com regadores. Lavar a calçada com a mangueira ligada por 15 minutos gasta 280 litros de água.

• Evite lavar o carro com frequência e, ao invés de mangueira, use um balde. Uma lavagem que consumiria mais de 200 litros pode ser feita com 40. É uma economia de mais de 70%.

• Mantenha as torneiras fechadas. Uma torneira pingando desperdiça quase mil litros de água por mês. Isso equivale a 22 banhos de 5 minutos.

• Não jogue papel higiênico ou lixo no vaso sanitário. Isso causa entupimentos que gastam ainda mais água, além de provocar a quebra de equipamentos nas estações de tratamento de esgotos.

• Observe se a descarga está desregulada. Mesmo em condições normais, um vaso sanitário com válvula de descarga gasta 14 litros de água para 6 segundos de acionamento. Use vasos com caixa de descarga acoplada, que usam apenas 6 litros de água por acionamento.

• Não deixe a caixa d’água transbordar e faça a limpeza a cada seis meses.

• Mantenha a piscina coberta para evitar a perda de água por evaporação.

• Descubra os vazamentos em sua casa. Feche todas as saídas de água e confira o registro geral. Se ele continuar rodando é sinal de vazamento. Procure um profissional para achar onde está o vazamento e fazer o reparo. Seu consumo vai voltar ao normal.

• Faça uso de equipamentos poupadores que ajudam a racionalizar o uso da água, como torneiras de fechamento automático, redutores de vazão de torneiras, vasos e descargas econômicas, cisternas e sistemas de captação de água de chuva para uso geral.

• Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos.