O site de segmento policial ‘Policial Padrão” lançou em agosto o podcast “PodPadrão”.

O site Policial Padrão é o primeiro portal do estado especializado em matérias Policiais e de Trânsito, com notícias em tempo real que mostram a realidade do fato na sua cidade.

E com o objetivo de estar cada mais próximo dos leitores, o portal expandiu para um podcast onde recebe e entrevista diversos especialistas em segurança.

Apresentado por Bargas Filho, o PodPadrão vai ao ar toda terça-feira às 19h no canal do YouTube e do Facebook do Policial Padrão. Sempre com um link aberto para a participação e dúvidas dos seguidores.

Uma chance única e diferenciada para se atualizar e interagir com quem se dedica a proteger os cidadãos.