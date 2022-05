Os vereadores de Santa Bárbara votaram, nesta terça-feira, três projetos de reajustes dos servidores públicos do município e dos funcionários da Câmara Municipal, inclusive dos próprios parlamentares. Os projetos foram aprovados em bloco, ou seja, votados todos de uma só vez, sem discussão individual.

A sessão deveria começar às 14h, mas teve início às 15h. O atraso de 1 hora aconteceu porque os vereadores ficaram reunidos a portas fechadas para discutir os projetos “em off”, sem gravações ou participação da imprensa. Durante a votação, no plenário, nenhum vereador usou a palavra para falar do assunto. O reajuste aprovado para os servidores da prefeitura, do DAE e dos vereadores foi de 10,21%. Já para os servidores da Câmara Municipal, foi de 14%.